Школьников Поморья приглашают на выставку «Наука, образование и карьера»

2 февраля в Архангельске начнёт свою работу традиционная для нашего региона профориентационная выставка «Наука, образование и карьера». Мероприятие пройдёт в столице Поморья уже в двадцатый раз.

На выставке будут представлены образовательные организации Архангельской области. В течение двух дней школьники региона смогут в деталях узнать о вариантах дальнейшего профессионального обучения. Будет организовано экспресс-тестирование по профориентации.

Выставку «Наука, образование и карьера» будет принимать Дом молодёжи Архангельской области, который расположен по адресу: г. Архангельск, ул. Шубина, 9.

Время работы с 9:30 до 17:00.

Торжественное открытие состоится 2 февраля в 12:00.

Министерство образования и науки Архангельской области