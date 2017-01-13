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Игорь Орлов поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

13 января 9:00 Губернатор
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Уважаемые сотрудники средств массовой информации!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём российской печати!

Сегодня, как и три века назад, отечественные средства массовой информации во всём их разнообразии играют важнейшую роль в развитии нашей страны, в решении острых проблем, которые ставит перед нами время.

Меняются технологии, способы и методы донесения информации, но неизменным остаётся высокий уровень ответственности и профессионализма, твёрдости гражданских позиций журналистов.

Минувший год был не самым простым в истории архангельской журналистики. Однако стоит оценить усилия по созданию творческой атмосферы в редакционных коллективах, по бережному отношению к богатым традициям и наследию старших поколений мастеров слова.

Уверен, что именно в тесном взаимодействии общества, власти и прессы – залог успешного развития Архангельской области.

От всей души желаю вам творческих находок и новых героев.

Счастья, здоровья и процветания!

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов

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