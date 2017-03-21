Равнение на лучших: в Архангельске пройдёт смотр-конкурс почётных караулов

22 марта в Архангельске стартует смотр-конкурс почётных караулов, в котором примут участие старшеклассники школ Архангельской области. Строевую подготовку покажут 16 команд из городов и районов Поморья.
Конкурс организован министерством образования и науки Поморья при поддержке Беломорской военно-морской базы, УФСИН России по Архангельской области, войсковых частей региона и центра «Патриот».
Старшеклассникам предстоит преодолеть несколько конкурсных испытаний:
В рамках форума юных патриотов также состоится фестиваль церемониальных отрядов.
Торжественное открытие смотра-конкурса состоится 22 марта в 11:00 в областном Дворце детского и юношеского творчества по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 73.
Приглашается пресса.