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«Талисман» вновь объединит творческие коллективы студотрядов Поморья

20 сентября 14:45 Молодежь События
Фестиваль талантов «Талисман» проходит в юбилейный пятый раз
Фестиваль талантов «Талисман» проходит в юбилейный пятый раз

22 сентября в 18:00 в актовом зале главного корпуса САФУ имени М.В. Ломоносова соберутся самые творческие представители молодёжных трудовых и студенческих отрядов региона.

Фестиваль талантов «Талисман» проходит в юбилейный пятый раз. Его по традиции организует штаб молодёжных трудовых отрядов Архангельской области при поддержке САФУ имени М.В. Ломоносова.

Участники фестиваля будут выступать в четырёх номинациях:

  • вокал;
  • танцевальный номер;
  • оригинальный жанр;
  • инструментальный номер.

Также в этом году выделена специальная номинация «Визуальное искусство», посвященная пятилетию фестиваля.

В каждой номинации будут определены призёры и победители, которые будут награждены дипломами и памятными призами.

Подробнее о фестивале можно узнать в группе в социальной сети «Вконтакте».

Штаб молодёжных трудовых отрядов Архангельской области

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