«Талисман» вновь объединит творческие коллективы студотрядов Поморья

Фестиваль талантов «Талисман» проходит в юбилейный пятый раз

22 сентября в 18:00 в актовом зале главного корпуса САФУ имени М.В. Ломоносова соберутся самые творческие представители молодёжных трудовых и студенческих отрядов региона.

Фестиваль талантов «Талисман» проходит в юбилейный пятый раз. Его по традиции организует штаб молодёжных трудовых отрядов Архангельской области при поддержке САФУ имени М.В. Ломоносова.

Участники фестиваля будут выступать в четырёх номинациях:

вокал;



танцевальный номер;



оригинальный жанр;



инструментальный номер.



Также в этом году выделена специальная номинация «Визуальное искусство», посвященная пятилетию фестиваля.

В каждой номинации будут определены призёры и победители, которые будут награждены дипломами и памятными призами.



Подробнее о фестивале можно узнать в группе в социальной сети «Вконтакте».

Штаб молодёжных трудовых отрядов Архангельской области