«Талисман» вновь объединит творческие коллективы студотрядов Поморья

22 сентября в 18:00 в актовом зале главного корпуса САФУ имени М.В. Ломоносова соберутся самые творческие представители молодёжных трудовых и студенческих отрядов региона.
Фестиваль талантов «Талисман» проходит в юбилейный пятый раз. Его по традиции организует штаб молодёжных трудовых отрядов Архангельской области при поддержке САФУ имени М.В. Ломоносова.
Участники фестиваля будут выступать в четырёх номинациях:
Также в этом году выделена специальная номинация «Визуальное искусство», посвященная пятилетию фестиваля.
В каждой номинации будут определены призёры и победители, которые будут награждены дипломами и памятными призами.
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