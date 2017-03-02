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Автобус с болельщиками «Водника» выехал в Подмосковье

2 марта 19:00 Спорт
В составе архангельской делегации – болельщики «Водника» со стажем
В составе архангельской делегации – болельщики «Водника» со стажем

Несколько десятков преданных болельщиков «Водника» отправились из Архангельска в подмосковный город Обухово на автобусе, чтобы поддержать команду на переигровке матча с иркутской «Байкал-Энергией».

Сейчас для всего русского хоккея наступил исторический момент, «момент истины». «Водник» – единственная команда, которая открыто выступила против произвола Федерации хоккея с мячом России. Надеемся, что все жертвы были не напрасны. Поддержать нашу команду сейчас – это наш долг! – поделился болельщик «Водника» с 20-летним стажем Андрей Рухлов. 

Автобус для поездки в Обухово болельщикам предоставил региональный центр развития спорта «Водник».

— Поддержка болельщиков для наших ребят очень важна. Мы за честный спорт, за чистую игру. В перспективе предстоит большая работа. Мы хотим сохранить русский хоккей в Архангельске, мы хотим развивать и возрождать его по всей области. Это наш народный вид спорта, – отметил директор регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов.

Начало встречи в Обухово – в 13.00. В Архангельске игры четвертьфинала чемпионата России пройдут в середине марта. 

— Хочу поблагодарить команды других городов, болельщиков всей России за поддержку, оказанную в эти дни нашей команде. Надеюсь у русского хоккея откроется второе дыхание, будут сделаны выводы на всех уровнях, приняты решения, которые реанимируют русский хоккей, –заявил, провожая болельщиков в Подмосковье, руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области

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