Работающая молодёжь Поморья соберётся на форум в цехе АЦБК

23 и 24 сентября в Новодвинске пройдёт II форум работающей молодёжи Архангельской области. Официальная часть мероприятия начнётся 23 сентября в 11:00 с пленарного заседания одном из цехов АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат».

Форум призван выработать единые подходы к взаимодействию работающей молодёжи, наладить коммуникацию между молодыми специалистами и работодателями, рассказать об инструментах, которыми могут пользоваться молодые специалисты для достижения своей цели.

– В Новодвинске соберутся единомышленники: члены молодёжных советов предприятий, руководители компаний и производств, кадровики, – рассказал начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв.

Форум включает в себя обширную деловую и образовательную программу. Экспертами образовательных сессий выступят общественные деятели, бизнесмены, политики, а также руководители ведущих предприятий области.

К участию в форуме приглашаются СМИ.



Для аккредитации необходимо до 19 сентября отправить заявку в свободной форме на адрес press@dmao.ru. На АО «АЦБК» действует пропускная система, поэтому в заявке нужно, кроме имени и названия издания, указать паспортные данные и список оборудования а также, если представители СМИ едут на своем транспорте, номер и марку машины.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7-902-507-34-43, (Анастасия Мальгинова).

ГАУ АО «Молодежный центр»