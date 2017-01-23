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Военно-спортивная эстафета собрала продолжателей «маргеловских» традиций

23 января 17:50 Молодежь Спорт Северодвинск Безопасность
«Сам погибай, а товарища выручай» – девиз актуален и в наши дни!
«Сам погибай, а товарища выручай» – девиз актуален и в наши дни!

Лыжная полоса препятствий, метание гранаты, сборка-разборка автомата Калашникова, транспортировка пострадавшего, перенос ящика с боеприпасами, теоретический курс – все это этапы областной военно-спортивной эстафеты, которая в минувшие выходные состоялась в Северодвинске.

Игра прошла на базе техникума судостроения и машиностроения и была посвящена дню рождения легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова. Побороться за звание лучших собрались 14 команд из Архангельска, Северодвинска, Онеги и Пинежского района. Все они – победители отборочных этапов и настоящие продолжатели «маргеловских» традиций.

— Военно-спортивные игры, а также развитие военно-прикладных видов спорта – одно из наиболее важных направлений военно-патриотического воспитания. Игра позволяет развить в ребятах те навыки, которые в дальнейшем позволят им овладеть военными профессиями и легче адаптироваться к службе в армии, – подчеркнул начальник отдела патриотического воспитания управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области Иван Жернаков.  

Материально-техническую и методическую поддержку в проведении эстафеты оказал региональный центр патриотического воспитания.

— Зимняя эстафета, посвященная памяти Василия Маргелова, проводится ежегодно и становится все популярнее. В этом году география участников значительно расширилась, – отметил директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх. – Кроме этого, впервые у нас прошли муниципальные этапы игры, что крайне важно для отбора сильнейших команд.

Несмотря на непогоду, эстафета состоялась. По результатам игры, в зачёте средних профессиональных заведений первое место заняла команда военно-патриотического клуба «Скорпион», вторыми стали ребята из клуба «Гвардеец», бронза в активе команды «Белый медведь».

Победителем среди образовательных учреждений стала дружина под названием «Русь». На втором месте – «Борей», третьей завершила соревнования команда «Авангард». Победители награждены грамотами и ценными призами. Команды, занявшие первые места, представят регион на Всероссийских соревнованиях в Пскове.

На протяжении всего дня в фойе учебного заведения работала выставка «Оружие Победы». Помимо этого все желающие смогли отведать кашу, приготовленную в настоящей полевой кухне.

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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