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Автоперевозчики учатся работать, не нарушая нормы весового контроля

10 октября 12:00 Транспорт Котлас Безопасность
Первый автоматический пункт весового контроля появился в Котласе в этом году
Первый автоматический пункт весового контроля появился в Котласе в этом году

В Котласе подвели результаты работы автоматического пункта весового контроля. Напомним, первый подобный пункт на региональной сети автодорог Поморья был запущен в сентябре 2017 года в автоматическом режиме. Сейчас итоги его работы анализируются специалистами регионального минтранса.

Автоматическую систему весового контроля, расположенную перед въездом на котласский мост через Северную Двину, легко распознать по предупреждающим знакам и габаритным рамкам. Датчики автоматического контроля вмонтированы непосредственно в дорожное полотно. Сам автоматический пункт весогабаритного контроля ограничен барьерами, поэтому обойти систему по обочине потенциальному нарушителю не удастся. Информация с датчиков круглосуточно передаётся на ближайший пост весового контроля и автоматически попадает в базу данных ГИБДД.

Накануне пункт весового контроля с инспекцией посетили заместитель министра транспорта Архангельской области Олег Мишуков и руководитель архангельской Региональной транспортной службы Сергей Загвозкин.

— Первые недели работы в Котласе показали, что часть фур продолжает выходить в рейс с перегрузом. Если взять, например, статистику за 4 октября, то из 3400 автомобилей, прошедших через пункт за этот день, 29 имели перегруз. Тем не менее, отмечу, что после установки пункта на данном участке число нарушителей заметно сократилось. Само появление нового оборудования психологически действует на перевозчиков, которые начинают использовать новые варианты перевозки грузов, не превышая установленную законом норму в 44 тонны для одного транспортного средства, – рассказал Олег Мишуков.

В ближайшие два года региональное министерство транспорта планирует довести количество автоматизированных пунктов весогабаритного контроля до пяти единиц. Расположены они будут в разных районах области на ключевых участках грузоперевозок. Дополнительно, в целях пресечения правонарушений при перевозке тяжеловесных грузов, на территории Архангельской области организована работа шести передвижных пунктов весогабаритного контроля.

Используя опыт коллег

Подобный опыт обеспечения сохранности автодорог внедряется сегодня во многих регионах России, в частности, в соседней Вологодской области. На днях там состоялось расширенное совещание по вопросам фиксации административных правонарушений в сфере грузоперевозок с участием руководителя Федерального дорожного агентства Романа Старовойта и начальника Главного управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ Михаила Черникова.

Как подчеркнул руководитель Росавтодора, с начала 2017 года только на федеральных автодорогах зафиксировано свыше миллиона нарушений весогабаритных параметров. Таким образом, установленные законом нормы до сих пор превышает примерно треть перевозчиков.

Сегодня пункты весового контроля работают, помимо Архангельской области, в Республиках Бурятия и Татарстан, Краснодарском крае, а также в Амурской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Псковской, Тверской и Тульской областях. На федеральных автодорогах РФ функционируют 25 автоматизированных пунктов весогабаритного контроля. Из них 17 пунктов смешанного типа, имеющих также стационарную часть и восемь полностью автоматических пунктов. В планах Росавтодора создать в течение ближайших трёх-пяти лет на российских дорогах 387 пунктов автоматического весового контроля.Участникам совещания, в том числе представителям министерства транспорта Архангельской области, были продемонстрированы возможности системы автоматического весогабаритного контроля, расположенной на одном из вологодских участков федеральной автотрассы Вологда – Тихвин. Были организованы заезды грузовиков с контрольным взвешиванием на статическом оборудовании и проверкой точности показаний автоматических комплексов. Проводимое контрольное взвешивание показало, что точность автоматических пунктов весового контроля практически не отличается от показаний стационарных пунктов весового контроля.

— Автоматические пункты весогабаритного контроля станут важным ресурсом для обеспечения сохранности дорожной инфраструктуры. Для эффективного развития системы необходима консолидация усилий владельцев дорог, ГИБДД, Ространснадзора и перевозчиков, – подчеркнул Роман Старовойт.

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