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Управляющая команда Новодвинска завоевала Гран-при Фонда развития моногородов

16 июня 11:45 Бизнес Новодвинск

Программа развития Новодвинска была признана лучшей по итогам защиты проектов в Фонде развития моногородов, а разработавшая её региональная команда стала лидером по оценкам федеральных экспертов.

Итоговая презентация – своеобразный экзамен, который сдали выпускники курса обучения управляющих команд монопрофильных муниципальных образований. Учёба проводилась по программе Фонда развития моногородов.

Программа комплексного развития Новодвинска была разработана в рамках проекта «Лесной Наукоград 3.0». Отметим, что он охватывает все сферы жизни горожан, не ограничиваясь диверсификацией экономики. Члены команды предусмотрели меры, направленные на изменение облика города, предложили идеи по организации дополнительного образования детей, а также по вовлечению граждан в жизнь муниципального образования.

Из города бумажников – в центр развития промышленности и науки

— Новодвинск зачастую называют городом бумажников. Диверсификация экономики, улучшение городской среды позволит нам уйти от этого сугубо промышленного восприятия, доказать всем, что Новодвинск является перспективным северным городом, жители которого могут самореализоваться Управленческую команду Новодвинска возглавляет министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. В её состав вошли глава муниципального образования, директор по финансам Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, директор лесопромышленного кластера «ПоморИнноваЛес» и представитель малого бизнеса.не только на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Как отметили участники управляющей команды, многие проекты, предусмотренные в программе развития города, так или иначе перекликаются с деятельностью градообразующего предприятия:

«Это оправдано и с логической, и с экономической точки зрения – сомнительным было бы предложение открыть в городе производство, оторванное от существующей сырьевой и ресурсной базы. Подобные искусственные инициативы очень затратны и подчас обречены на провал. Нами же были предложены обеспеченные ресурсами проекты, которые будут заведомо востребованными и на региональном, и на федеральном уровне».

В фокусе – условия для образования детей

Глава Новодвинска Сергей Андреев подчеркнул: 

«При разработке проектов, направленных на создание новых рабочих мест, важно учитывать, что отток населения связан не только с отсутствием перспектив трудоустройства. Люди стремятся работать и создавать семьи там, где их детям готовы предложить условия для развития и получения высококачественного образования. В программе есть ряд проектов, направленных именно на это, в частности – создание детского технопарка «Кванториум». Эта инновационная модель системы дополнительного образования детей сегодня становится все более популярной, а главное, эффективной».

Отметим, что специализации проекта «Кванториум» охватят наиболее популярные направления научно-технического творчества, среди которых IT-технологии, робототехника, практическая химия и механика, биотехнологии.

— Все идеи, представленные в программе, являются реальными проектами, это не абстрактные инициативы, а реальный план развития города с чётко прописанными этапами и сроками выполнения. Также в программе представлен перечень потенциальных резидентов, которые выступят в роли инвесторов конкретных инициатив, – сообщил Семён Вуйменков.

Проектам нужна господдержка

Министр экономического развития Поморья заметил, что для реализации всего комплекса проектов планируется привлечь и государственную поддержку.

В частности, по линии фонда развития моногородов суммарно по семи проектам требуется государственная поддержка до 208 миллионов рублей, от Министерства образования и науки России – свыше 10 миллионов рублей на проект «Инжиниринговый центр» и 10 миллионов рублей на проект «Кванториум».

Девять с половиной миллионов рублей от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России уже осваиваются в рамках проекта «5 шагов благоустройства».

Министерство экономического развития Архангельской области

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