Министерство финансов провело совещание по вопросам межбюджетных отношений

В министерстве финансов Архангельской области прошло совещание с руководителями финансовых органов муниципальных образований по вопросам межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях.

Совещание прошло под руководством министра финансов Архангельской области Елены Усачевой. В совещании приняли участие представители 25 муниципальных образований, из них 23 – в режиме видеоконференции.

Участники совещания рассмотрели основные подходы к формированию консолидированного и областного бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, а также обсудили механизмы бюджетной поддержки, развития экономического потенциала и укрепления финансовой базы муниципалитетов.

Финансисты ознакомились с предварительным расчетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и субсидий на софинансирование вопросов местного значения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

В рамках совещания участники проинформированы об изменениях областного законодательства о межбюджетных отношениях. Муниципальным финансистам даны конкретные рекомендации по совершенствованию межбюджетных отношений с поселениями, повышению эффективности использования целевых трансфертов.

Отдельное внимание было уделено предстоящему заключению соглашений с органами местного самоуправления – получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), которые предусматривают меры, направленные на стимулирование социально-экономического развития и оздоровление муниципальных финансов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области