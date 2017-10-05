Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Министерство финансов провело совещание по вопросам межбюджетных отношений

5 октября 13:00 Районы Бюджет

В министерстве финансов Архангельской области прошло совещание с руководителями финансовых органов муниципальных образований по вопросам межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях.

Совещание прошло под руководством министра финансов Архангельской области Елены Усачевой. В совещании приняли участие представители 25 муниципальных  образований, из них 23 – в режиме видеоконференции.

Участники совещания рассмотрели основные подходы к формированию консолидированного и областного бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, а также обсудили механизмы бюджетной поддержки, развития экономического потенциала и укрепления финансовой базы муниципалитетов.

Финансисты ознакомились с предварительным расчетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и субсидий на софинансирование вопросов местного значения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

В рамках совещания участники проинформированы об изменениях областного законодательства о межбюджетных отношениях. Муниципальным финансистам даны конкретные рекомендации по совершенствованию межбюджетных отношений с поселениями, повышению эффективности использования целевых трансфертов.

Отдельное внимание было уделено предстоящему заключению соглашений с органами местного самоуправления – получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских  округов), которые предусматривают меры, направленные на стимулирование социально-экономического развития и оздоровление муниципальных финансов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Экономика

5 октября

Минис­терство финан­сов про­вело сове­ща­ние по воп­ро­сам меж­бюдж­ет­ных отношений

4 октября

Новый инстру­мент под­дер­жки моно­горо­дов в дейс­твии: заклю­чен пер­вый дого­вор займа по про­грамме «Моно­гор­од-МСП»

4 октября

В Сове­те Феде­ра­ции обсуди­ли про­ект феде­раль­ного бюд­жета: пред­ложе­ния регио­нов услышаны

3 октября

Иван Куляв­цев: «Высо­коп­ро­из­води­тель­ные рабо­чие места необ­ходи­мы для раз­ви­тия эко­но­ми­ки региона»

3 октября

Бес­плат­ная рек­лама: предп­ри­ни­ма­те­ли регио­на получи­ли воз­можность заявить о себе в эфире теле­кана­ла «ТВ Центр»

3 октября

Управля­ющие сове­ты моно­горо­дов собе­рут­ся в Коряж­ме для обсужде­ния перс­пе­ктив раз­ви­тия тер­рито­рий

2 октября

Архан­гель­ская область и Аль­фа-банк – сот­рудни­чес­тво про­дол­жа­ет­ся

1 октября

На Мар­гари­тин­ской ярмарке про­дали 420 тонн кар­тофе­ля и 30 тонн рыбы

29 сентября

В Став­ропо­ле инвесто­ры заин­тере­со­ва­лись органи­чес­кими удоб­рени­ями из Архан­гель­ской области

29 сентября

Вне­сены измене­ния в про­гнозный план при­ва­ти­за­ции госу­дарст­вен­ного имущества

29 сентября

Предп­ри­ни­ма­те­ли всех моно­горо­дов Поморья полу­чат субсидии

29 сентября

В Архан­гель­ске про­хо­дит II регио­наль­ная инвести­ци­он­ная энер­гети­чес­кая кон­фер­ен­ция

29 сентября

Предп­ри­ни­ма­те­лям Поморья рас­ска­зали о дета­лях учас­тия в госу­дарст­вен­ных закупках

29 сентября

В Архан­гель­ске пла­ниру­ют соз­дать иннова­ци­он­ную био­ла­бо­ра­то­рию

29 сентября

Ограни­че­ния на реали­за­цию алкого­ля: минаг­ропр­ом про­во­дит пуб­личные кон­суль­та­ции

29 сентября

Участ­ни­ков VIII рос­сийско-азер­байд­жан­ско­го фору­ма приг­ласи­ли в Архан­гельск

28 сентября

Стра­те­ги­чес­кое парт­нёр­ство «Севе­ро-Зап­ад»: пять лет рабо­ты в новом формате

27 сентября

Допол­нитель­ные дохо­ды областно­го бюд­жета нап­равле­ны на реше­ние социаль­ных задач

27 сентября

«Про­ек­тный завод»: феде­раль­ные экспе­рты помога­ют предп­ри­ни­ма­те­лям получить инвести­ции

Похожие новости

5 октября Экономика

Минис­терство финан­сов про­вело сове­ща­ние по воп­ро­сам меж­бюдж­ет­ных отношений

29 сентября Экономика

Предп­ри­ни­ма­те­ли всех моно­горо­дов Поморья полу­чат субсидии

4 октября Экономика

В Сове­те Феде­ра­ции обсуди­ли про­ект феде­раль­ного бюд­жета: пред­ложе­ния регио­нов услышаны

29 сентября Экономика

Вне­сены измене­ния в про­гнозный план при­ва­ти­за­ции госу­дарст­вен­ного имущества

27 сентября Экономика

Допол­нитель­ные дохо­ды областно­го бюд­жета нап­равле­ны на реше­ние социаль­ных задач

15 августа Экономика

Поступле­ния в област­ной бюд­жет растут

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия