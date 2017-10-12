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Профориентация молодёжи: 16 октября в Поморье стартует «Неделя без турникетов»

12 октября 9:40 Труд

16 октября в Архангельской области стартует всероссийская акция «Неделя без турникетов». Школьников, а также студентов первых курсов техникумов и колледжей Поморья ждут профориентационные мастер-классы и тестирования, классные часы и экскурсии на предприятия региона.

Акция пройдёт уже во второй раз. Координаторами «Недели без турникетов» выступают региональный центр содействия профессиональному самоопределению обучающихся Архангельской области, а также министерство образования и науки Поморья. Также в проекте участвуют сразу несколько ведомств регионального правительства.

Стоит отметить, что программа акции рассчитана не только на старшеклассников, но и на учеников начальной школы. Для них будут организованы профориентационные классные часы, в ходе которых ребята в игровой форме познакомятся с различными профессиями.

— 10 предприятий и учреждений Архангельской области откроют свои двери для участников акции. Ребята смогут побывать в цехах и лабораториях и наглядно убедиться в том, какие специалисты сегодня востребованы в нашем регионе и каковы условия труда, – отметил исполняющий обязанности министра образования и науки Архангельской области Сергей Котлов. – В центре особого внимания будут рабочие профессии.

Учитывая, что немаловажную роль в выборе будущего любого молодого человека играют его близкие, министерство образования и науки Поморья организует серию специальных родительских собраний, которые пройдут в рамках «Неделя без турникетов».

Обращаем внимание на то, что на все мероприятия акции существует предварительная регистрация.

Все подробности можно узнать по телефонам: 8 (8182) 65-20-63, 65-20-60 или в социальной сети «ВКонтакте» в группе Регионального центра содействия профессиональному самоопределению обучающихся или на сайте.

Программа «Недели без турникетов» размещена здесь.

Министерство образования и науки Архангельской области

Приложения

Программа недели без турникетов

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