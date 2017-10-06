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Поморье формирует региональную арктическую повестку

6 октября 16:30 Арктика

Реализация на территории Архангельской области государственной политики России в Арктике, а также позиционирование Поморья как ведущего региона в Арктической зоне РФ стали основными темами обсуждения на заседании правительства региона под руководством Алексея Алсуфьева.

По информации представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики Льва Левита, регион ежегодно предоставляет в Министерство экономического развития РФ данные по 39 сферам деятельности: модернизации портов, развитию судостроения, арктического туризма, энергетики, рыбной отрасли, сельского хозяйства, экологии, здравоохранения, образования и других отраслей.

— Эта работа проводится в рамках участия региона в плане мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ, – пояснил Лев Левит. – Минэкономразвития обобщает данные, поступившие от арктических регионов, и готовит доклад Президенту России.

Отметим, в Арктическую зону страны входят девять субъектов РФ: четыре – полностью, пять – частично. Восемь регионов претендуют на включение их территории в Российскую Арктику.

От Поморья в Арктическую зону вошли семь муниципальных образований: Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, а также Онежский, Мезенский, Приморский районы и Новая Земля.

Создать целостную картину

Лев Левит акцентировал внимание руководителей министерств и агентств области на необходимости выделить в региональных госпрограммах мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие Арктики.

На их основе будет формироваться правовой акт правительства Архангельской области, который позволит систематизировать и структурировать все арктические проекты, реализуемые и планируемые на территории Поморья.

В итоге должна получиться целостная «арктическая» картина жизни Архангельской области.

Аналогичная работа планируется во всех арктических регионах страны. В ближайшие дни в субъекты должны поступить рекомендации Минэкономразвития России по разработке таких правовых актов.

В ходе обсуждения Алексей Алсуфьев поручил руководителям органов власти правительства региона актуализировать и дополнить информацию о мероприятиях арктической повестки, которые реализуются в курируемых ими сферах деятельности.

— Более того, всё это должно находить отражение в ваших планах – и краткосрочных, и сформированных на дальнюю перспективу. Это приоритетное направление, которое непосредственно связано с усилением позиционирования Архангельской области как ведущего региона Арктической зоны России, – подчеркнул председатель регионального правительства.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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