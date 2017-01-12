Старшеклассников Поморья приглашают к участию в научно-практической конференции

Продолжается регистрация участников межрегиональной научно-практической конференция школьников по теме личных финансов в художественной литературе «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев».

Организаторы конференции – консультационная компания ПАКК и экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.

Конференция является междисциплинарной и охватывает экономику, литературу, обществознание, историю, математику, информатику и другие предметы.

Она пройдёт в два этапа: заочный конкурсный отбор и очная защита работ.

Желающие принять участие в конференции должны пройти регистрацию до 27 января 2017 года. Конкурсные работы принимаются в период с 23 января по 14 февраля 2017 года по электронной почте fg.edu.pacc@gmail.com.

Конкурсный отбор работ проходит по трем номинациям:

«Научно-исследовательская работа»;



«Литературное творчество»;



«Мультимедийный проект».



Работы, направленные организаторам позднее полуночи 14 февраля 2017 года по московскому времени, не рассматриваются.

Не позднее 1 марта оргкомитет объявит результаты отборочного конкурса и список участников, рекомендованных к очной защите.

Очный этап конференции состоится в марте 2017 года в Москве на площадке экономического факультета МГУ. Точная дата мероприятия будет опубликована позже. Участникам очной защиты из других регионов, которые не смогут приехать в столицу, будет предоставлена возможность выступить с докладом при помощи видеоконференцсвязи.

Подробная информация размещена на сайте организаторов. Бесплатные звонки для всех регионов: 800-707-03-13.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области