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Юная онежанка стала победительницей конкурса «Моя страна – моя Россия»

5 июля 13:15 Районы Молодежь
Зохра Джафарова стала победителем в номинации «Мой город».
Зохра Джафарова стала победителем в номинации «Мой город».

Подведены итоги очного этапа ежегодного всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия».

Торжественная церемония прошла на базе Владимирского государственного университета имени Александра и Николая Столетовых.

Напомним, что главная цель конкурса – привлечение молодежи к решению социально-экономических вопросов российских городов и сёл.

В очном этапе участвовало более 150 авторов проектов со всех уголков России. Архангельскую область представили воспитанницы научно-исследовательского клуба «Поиск» из города Онега Зохра Джафарова, автор проекта «Очистка питьевой воды от анионов хлора различными фильтрами» и Евгения Иконникова, автор проекта «Анализ целесообразности использования иван-чая в качестве импортозамещающего продукта на территории Российской Федерации».

Научным руководителем работ стала учитель химии школы № 4 города Онеги Светлана Некрасова.

Зохра Джафарова стала победителем в номинации «Мой город».

Отметим, что участие онежанок в конкурсе было организовано при поддержке правительства Архангельской области и регионального Дома молодёжи.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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