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В День пожилых людей в Поморье запланировано более ста мероприятий

1 октября 11:00 Труд

Более 100 мероприятий проведут специалисты учреждений социальной сферы для северян старшего возраста в рамках празднования Дня пожилого человека. Это экскурсии, выставки, чаепития, встречи с интересными людьми и многое другое.

В Архангельской области социальное обслуживание на дому осуществляет 21 комплексный центр социального обслуживания, получателями социальных услуг являются более 6 000 граждан, достигших 60-летнего возраста.

В семи комплексных центрах социального обслуживания созданы отделения дневного пребывания, где созданы условия для общения и досуга.

Социальные услуги в форме стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов предоставляют 24 государственные организации, численность получателей социальных услуг в возрасте старше 60 составляет более 1 700 человек.

Продолжают развиваться и альтернативные формы ухода за гражданами пожилого возраста. С 2012 года в Архангельской области успешно реализуется технология «приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов», найдено более 168 приемных семей для пожилых людей.

С целью создания условий для приобретения гражданами старшего поколения навыков компьютерной грамотности в 10 комплексных центрах социального обслуживания проводятся обучение. В 2016 году новые знания получил 351 северянин.

С целью повышения уровня доступности социальных услуг в отдалённых населённых пунктах, в 18 комплексных центрах социального обслуживания работает выездная служба «мобильная бригада». Так достигается максимальный охват социальным обслуживанием сельского населения пожилого возраста. Состав бригад формируется в соответствии с потребностями пожилых людей и инвалидов. Чаще всего в него входя представители пенсионного фонда, Фонда социального страхования, отделений социальной защиты, центров занятости.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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