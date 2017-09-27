Инновационные методы работы с семьей обсуждают в Каргополе

В Каргополе начала работу межрегиональная научно-практическая конференция «Позитивное родительство. Инновационные методы работы с семьей».
Конференция проводится администрацией Каргопольского района при поддержке министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области в рамках реализации проекта «Семейное креативное пространство «Родительский компас».
В реализации социального проекта приняли участие администрация района, Каргопольский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, централизованная библиотечная система, детская школа искусств № 11, Каргопольский многофункциональный культурный центр.
Проект одобрен Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В рамках конференции родителям и детям будет предложено посетить многочисленные мастер-классы, в городском детском парке состоятся открытые практические занятия для детей и подростков по спортивному туризму и страйкболу.
Заключительным мероприятием дня станет концерт учащихся и преподавателей детской школы искусств.
Во второй день конференции участники продолжат работу на четырёх тематических площадках: