Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Инновационные методы работы с семьей обсуждают в Каргополе

27 сентября 13:30 Семья

В Каргополе начала работу межрегиональная научно-практическая конференция «Позитивное родительство. Инновационные методы работы с семьей».

Конференция проводится администрацией Каргопольского района при поддержке министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области в рамках реализации проекта «Семейное креативное пространство «Родительский компас».

В реализации социального проекта приняли участие администрация района, Каргопольский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, централизованная библиотечная система, детская школа искусств № 11, Каргопольский многофункциональный культурный центр.

Проект одобрен Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках конференции родителям и детям будет предложено посетить многочисленные мастер-классы, в городском детском парке состоятся открытые практические занятия для детей и подростков по спортивному туризму и страйкболу.

Заключительным мероприятием дня станет концерт учащихся и преподавателей детской школы искусств.

Во второй день конференции участники продолжат работу на четырёх тематических площадках:

  • «Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии»;
  • «Вместе мы можем больше» – формы и методы работы с семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации»;
  • «Социальное партнерство семьи, учреждений культуры и образования»;
  • «Роль отца в воспитании ребенка: формирование модели отношений».

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

Соцзащита

27 сентября

Иннова­ци­он­ные мето­ды рабо­ты с семьей обсужда­ют в Каргополе

26 сентября

Бла­гот­вори­тель­ный фонд «Вза­мен» приг­лаша­ет при­нять учас­тие в кон­курсе дет­ских рисунков

25 сентября

140 тысяч руб­лей выручи­ли на бла­гот­вори­тель­ной ярмарке в доме ребёнка

19 сентября

Жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на твор­чес­кий кон­курс «Инва­лид и общество»

18 сентября

В Архан­гель­ской области нача­лась заявоч­ная кам­па­ния на област­ной кон­курс «Жен­щина года»

15 сентября

В регио­не гото­вит­ся новое сог­лаше­ние по воп­ро­сам социаль­но-тру­довых отношений

14 сентября

Допол­нитель­ные сред­ства на социаль­ную доп­лату к пен­сии полу­чит регион из феде­раль­ного бюджета

13 сентября

Нет жес­токо­му обраще­нию с деть­ми: в Вель­ске прой­дёт кон­фер­ен­ция «Детство под защитой»

12 сентября

Архан­гель­ская груп­па тан­цо­ров на коляс­ках стала лау­ре­атом фес­тива­ля «Inclusive Dance»

12 сентября

В Архан­гель­ске стар­то­вал про­ект для пен­си­оне­ров «Крас­ки жизни»

12 сентября

В Октябрьск­ом пси­хон­ев­роло­гич­ес­ком интерна­те модер­низи­ро­ва­на котельная

11 сентября

Граж­дан пожило­го воз­раста при­зыва­ют к осто­рож­ности на дорогах

11 сентября

Опыт Поморья по рабо­те с инвали­дами предс­та­вили на фору­ме «Вмес­те ради детей» в Мурманске

8 сентября

«Надеж­де» – 10 лет: центр пси­хо­ло­го-социаль­ного соп­ров­ож­де­ния отмеча­ет юбилей

6 сентября

Регион пла­ниру­ет рас­ширить меры по сод­ейс­твию тру­до­ус­тройству инвалидов

4 сентября

В Архан­гель­ске прой­дёт кон­фер­ен­ция по воп­ро­сам пал­ли­атив­ной помощи детям

31 августа

Воп­росы борь­бы с нефор­маль­ной занят­ос­тью – на осо­бом контроле

29 августа

Еле­на Мол­чано­ва: «В Май­мак­сан­ском интерна­те есть все усло­вия для ком­форт­ной жизни»

29 августа

От получа­те­лей посо­бия на детей стар­ше 16 лет ждут справ­ку из образо­ватель­ного учрежде­ния

Похожие новости

27 сентября Соцзащита

Иннова­ци­он­ные мето­ды рабо­ты с семьей обсужда­ют в Каргополе

18 сентября Соцзащита

В Архан­гель­ской области нача­лась заявоч­ная кам­па­ния на област­ной кон­курс «Жен­щина года»

13 сентября Соцзащита

Нет жес­токо­му обраще­нию с деть­ми: в Вель­ске прой­дёт кон­фер­ен­ция «Детство под защитой»

11 сентября Соцзащита

Опыт Поморья по рабо­те с инвали­дами предс­та­вили на фору­ме «Вмес­те ради детей» в Мурманске

29 августа Соцзащита

От получа­те­лей посо­бия на детей стар­ше 16 лет ждут справ­ку из образо­ватель­ного учрежде­ния

7 августа Соцзащита

Спе­ци­алис­ты цен­тра под­дер­жки моло­дой семьи разъяс­нили поня­тие «мно­год­ет­ная семья»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия