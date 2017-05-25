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Мастер-классы для северян проведут ведущие бизнес-тренеры России

25 мая 15:45 Бизнес

Обучение от ведущих бизнес-тренеров России входит в программу XIX конференции малого и среднего предпринимательства Архангельской области.

Мастер-классы были подобраны с учётом пожеланий предпринимательского сообщества и охватывают интересы представителей различных отраслей бизнеса.

Участники конференции смогут узнать о «партизанском маркетинге» и «мотивации без бюджета», проанализировать эффективные инструменты роста 
продаж в малом бизнесе, обсудить пути преодоления административных барьеров и новые подходы к решению проблем кредитования малого бизнеса.Владимир Якуба – один из самых известных в России специалистов по продажам и подбору персонала. Ведущий программы «Кадры решают», участник реалити-шоу «Кандидат с Владимиром Потаниным» на канале ТНТ. Автор 8 книг и 11 обучающих фильмов. Архангельск станет 99-м городом, в котором Владимир Якуба проведёт обучение.

Отличительной особенностью выбранных семинаров является не только их прикладной эффект, но и максимальная наглядность.

Так, мастер-класс «Партизанский маркетинг – больше клиентов за меньшие деньги» пройдёт в формате реалити-шоу.

Единственный в России ведущий тренингов в режиме реального времени Владимир Якуба прямо во время семинара возьмёт телефон одного из сидящих в зале и по громкой связи осуществит продажу или заключит сделку.

— Проведение семинаров и круглых столов позволяет, с одной стороны, проинформировать предпринимателей о существующих мерах поддержки, с другой стороны, такие мероприятия способствуют популяризации бизнеса, вовлечению в него новых участников, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Зачастую потенциальные предприниматели, обладающие интересными и перспективными бизнес-проектами, теряются в существующих механизмах развития, не знают, с чего начать своё дело. Для них информационная поддержка и интерактивные мероприятия имеют особенную ценность.

Мастер-классы пройдут 27 мая в интеллектуальном центре САФУ – научной библиотеке имени Е.И. Овсянкина.

Перечень семинаров, информация о времени и месте их проведения доступна на официальном сайте конференции.

Министерство экономического развития Архангельской области

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