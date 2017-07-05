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Подростки Няндомы познакомились с востребованными профессиями

5 июля 11:40 Семья Труд
Пожарные всегда были героями для ребят
Пожарные всегда были героями для ребят

Под девизом «Летний лагерь – территория профориентации» для ребят, отдыхающих в летнем лагере «Боровое», прошло коллективное творческое дело «Примерь профессию на себя».

Мероприятие открыл глава администрации Няндомского района Вадим Струменский, отметив, что получение профессионального образования – одно из главных условий успешного трудоустройства и развития карьеры для молодежи.

Для подростков были организованы демонстрационные площадки профессий, востребованных на рынке труда Няндомского района и Архангельской области.

Можно было примерить на себя форму пожарного, почувствовать себя полицейским-кинологом или сотрудником дорожно-постовой службы, фельдшером скорой медицинской помощи и сотрудником газовой службы.

Особое впечатление произвели на подростков пожарные и специалисты газовой службы, демонстрирующие средства индивидуальной защиты и технический инвентарь. Интересно была представлена пожарная техника, которая привлекала внимание как малышей, так и старшеклассников. Когда еще можно вот так запросто почувствовать себя водителем профессиональной техники.

На базе мобильного центра занятости специалисты провели индивидуальные консультации по выбору профессии. Всем желающим были предоставлены справочные и информационные материалы.

Финалом мероприятия стало показательное выступление службы пожарной охраны с мастер-классом по тушению пожаров.

— Наша задача – повышать общественную и социальную значимость профориентации молодежи  в Няндомском районе. Полученная информация  о мире профессий поможет подросткам сориентироваться на рынке труда и правильно выбрать свой профессиональный путь, – отметила заместитель главы администрации Няндомского района по социальным вопросам Ольга Похватная.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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