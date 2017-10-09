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Траулер «Архангельск»: рыбная продукция мирового уровня для российских потребителей

9 октября 16:00 Архангельск Агропром Торговля

Рыбопромысловый траулер «Архангельск» вернулся из рейса в Баренцево море с богатым уловом: в столицу Поморья доставлено более 190 тонн рыбы. С рабочим визитом судно посетили заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко и министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова.

Большая часть выловленной трески, окуня, палтуса, камбалы, пикши, ерша и зубатки будет реализована в Архангельской области. Всё остальное направят в другие регионы России, но ни одна рыбка «не уплывёт» на зарубежные рынки.

– «Архангельск» – среднетоннажное судно. Важно, что малый бизнес рыбопромышленной отрасли Поморья ориентирован на российские рынки, прежде всего на потребителей Архангельской области, – прокомментировал Евгений Фоменко.

Напомним, в этом году «Архангельск» уже в пятый раз доставляет рыбу к родным причалам.

Как отметил зампредседателя регионального правительства, с будущего года, в соответствии с изменениями федерального законодательства, вся рыба, выловленная в российских водах в рамках выделенных квот, должна поставляться на рынки нашей страны.

— Пятый судозаход траулера в Архангельск свидетельствует о том, что Поморье начинает воплощать в жизнь основные акценты новой, формирующейся федеральной политики по развитию рыбопромышленного сектора страны, – подчеркнул Евгений Фоменко.

Строить новые суда на верфях России

На судне представителей областного правительства встречал генеральный директор группы рыболовных компаний ООО «Ягры», ООО «Комсерв-Фиш», ОАО «Рыбокомбинат «Беломорье», ОАО «Грумант Флот» и ООО «Помор Сифуд» Александр Антипин.

Евгений Фоменко и Ирина Бажанова детально ознакомились с техническим оснащением «Архангельска».

Траулер построен в Северодвинске на ФГУП «Звёздочка» в 2001 году. По словам Александра Антипина, благодаря внедрению передовых технологий его малый флот успешно конкурирует с крупнотоннажными судами.

К примеру, ходовая рубка «Архангельска» оснащена компьютерным оборудованием на уровне самых современных требований. Рыбная фабрика на судне позволяет готовить продукцию в открытом море в строгом соответствии с мировыми стандартами.

Евгений Фоменко и Ирина Бажанова обсудили с Александром Антипиным ряд вопросов, которые волнуют рыбопромышленников Поморья. В частности, особое внимание уделили перспективам работы в новых условиях.

Напомним, предприниматели региона в режиме видеоконференции с Росрыболовством приняли участие в тестировании математической модели расчёта долей допустимого улова рыбных ресурсов по Северному рыбохозяйственному бассейну.

Деятельность и развитие бизнеса каждого из них напрямую связаны с реализацией этой модели.

Предприятия малого и среднего бизнеса, которыми руководит Александр Антипин, крепко стоят на ногах. Внедрение этой модели, судя по расчётам гендиректора, не должно стать для них «девятибалльным штормом».

Вместе с тем, по мнению Александра Антипина, дело не только в модели. Он уверен: для дальнейшего развития отрасли необходимо активизировать строительство среднетоннажных судов на российских верфях, в частности, в Северодвинске.

После посещения траулера Ирина Бажанова отметила: «Александр Антипин – человек той «старой закалки», который мыслит не сиюминутными выгодами. Да, его компании имеют хороший запас прочности и перспективы. Но он поднимает одну из актуальнейших тем федеральной повестки о строительстве современного рыбопромыслового флота в России. Работа в этом направлении уже проводится и она будет продолжена».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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