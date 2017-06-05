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Архангельские музеи и турбизнес: в конструктивном диалоге

5 июня 14:00 Туризм Архангельск

Региональное министерство культуры создает систему эффективного взаимодействия музеев региона с туроператорами.

Комплекс мероприятий по данному направлению был продолжен в мае этого года круглым столом с участием заинтересованных сторон в рамках туристической выставки-ярмарки «Мир путешествий Поморья». В ходе встречи музеи представили новые экскурсионные программы и предложили туркомпаниям специальные цены на ряд проектов.

Архангельский краеведческий музей рассказал о продвижении нового турмаршрута «Немецкая слобода» по исторической части столицы Поморья. Одна из составляющих этого маршрута – гастрономический экскурс в прошлое.

Северный морской музей представил участникам круглого стола уникальную интерактивную инсталляцию «Домик полярника», которая ждёт жителей и гостей региона до 27 августа. Уникальность этой экспозиции в том, что предметы собраны из личных коллекций и не являются музейными экспонатами, а значит, каждый желающий может примерить на себя любой из представленных предметов одежды, опробовать работу аппаратов и даже попить чай из представленной посуды.

Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», в которое входит несколько музеев, представило туроператорам возможности льготных программ, а также гибкую систему выбора музея в зависимости от дня прибытия группы.

По информации туроператоров, наиболее острым вопросом, который требует совместного решения, является перенос выходных дней музеев с учетом прибытия туристских групп в Архангельскую область.

— Культурно-познавательный туризм входит в число приоритетных и наиболее популярных видов туризма Архангельской области, при этом посещение музеев является неотъемлемой частью каждой турпрограммы. Мы выстраиваем конструктивный диалог всех заинтересованных сторон в целях повышения качества турпродукта и увеличения въездного и внутреннего турпотока в регионе, – отметила заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская.

Отдел развития туризма министерства культуры Архангельской области

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