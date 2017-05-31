Для обеспечения вельчан горячей водой модернизируют городскую систему теплоснабжения

На контроле областного министерства ТЭК и ЖКХ остается вопрос обеспечения услугой горячего водоснабжения потребителей города Вельска в летний период.

В настоящее время оказание коммунальной услуги в летний период осуществляется только для 10 процентов потребителей райцентра. Причина этого – крупнейший поставщик тепловой энергии АО «ГТ Энерго» не эксплуатирует в летний период газотурбинную ТЭЦ ввиду экономической нецелесообразности.

Для решения проблемы администрацией муниципального образования совместно с министерством ТЭК и ЖКХ принято решение о проведении комплексной модернизации системы теплоснабжения Вельска.

В рамках реализации данного решения администрации МО предложено заключить концессионное соглашение по муниципальным объектам теплоснабжения.

Одним из мероприятий, планируемых к реализации в рамках концессионного соглашения, является строительство новой газовой блочно-модульной котельной тепловой мощностью 11,2 МВт для обеспечения потребителей Вельска горячим водоснабжением в межотопительный период и теплоснабжения жилого фонда и социально-значимых объектов в период остановки газотурбинной ТЭЦ.

Подписание концессионного соглашения планируется до начала отопительного периода 2017/18 года.

Ранее обеспечение услугой горячего водоснабжения потребителей города Вельска планировалось к летнему периоду 2017 года. Однако в связи с необходимостью поиска оптимального решения по обеспечению горячего водоснабжения в условиях необходимости перспективного развития системы теплоснабжения районного центра, сроки скорректированы и окончательно будут определены в концессионном соглашении.

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области