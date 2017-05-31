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Завершено создание Национального атласа Арктики

31 мая 15:15 Арктика Наука

АО «Роскартография» завершило работу по созданию Национального атласа Арктики. Фундаментальное научно-справочное издание подготовлено по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Атлас содержит полную и актуальную информацию о географических, экологических, экономических, историко-этнографических, демографических, культурологических и социальных характеристиках и особенностях российской Арктики и предназначен для широкого использования в научной, управленческой, оборонной, хозяйственной, образовательной и общественной деятельности.

Над каждым разделом совместно с картографами трудились учёные и исследователи, имеющие высочайшую предметную квалификацию. Всего в работе над изданием принимали активное участие более 100 ведущих российских специалистов из 23 научно-исследовательских, высших учебных и производственных организаций, а также из 12 министерств и ведомств.

Профессиональная слаженная работа коллектива и применение передовых технологий позволили выполнить проект в беспрецедентно короткие сроки с полным соблюдением современных стандартов качества в области картографирования.

Атлас прошел экспертизу специалистов ФГБУ «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» Росреестра и получил положительные рецензии ведущих ученых.

Национальный атлас Арктики, содержащий 496 страниц формата А3, выполнен в лучших традициях отечественной картографической школы.

Пресс-служба АО «Роскартография»

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