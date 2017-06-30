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Общественность региона обсудит формирование программы по благоустройству городской среды

30 июня 13:10 Общество Архангельск

По информации регионального министерства ТЭК и ЖКХ, в период с 30 июня по 17 июля 2017 года пройдёт общественное обсуждение проекта государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы».

Предложения и замечания к проекту государственной программы подаются заинтересованными лицами в свободной форме с пометкой «Предложения по проекту государственной программы» в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области:

  • на бумажном носителе по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. 344;
  • в электронном виде на электронную почту atek@dvinaland.ru.

Проект государственной программы доступен для ознакомления по ссылке.

Извещение и график проведения общественного обсуждения проекта государственной программы доступны для ознакомления здесь.

Рассмотреть поступившие предложения по проекту госпрограммы «Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы» планируется на заседании общественного совета, созданного при министерстве ТЭК и ЖКХ. Оно состоится в период с 18 по 31 июля этого года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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