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Более 400 тысяч северян получают меры социальной поддержки

14 марта 18:00 Районы Семья Доступная среда

Отчёт о реализации в 2016 году государственной программы «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013–2020 годы)» представили на заседании регионального правительства.

По информации министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Елены Молчановой, меры социальной поддержки в 2016 году получали более 400 тысяч граждан, проживающих в Поморье.

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены 26 408 гражданам, региональная социальная доплата к пенсии – 37 030 гражданам, меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг – 104 959 гражданам, государственная социальная помощь оказана 17 794 получателям, компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлена 10 294 гражданам в возрасте 70 лет и старше.

Большое внимание уделялось мерам социальной поддержки семьям с детьми: выплаты получили 28 618 семей.

Все меры социальной поддержки были предоставлены в полном объёме. Общая сумма, выделенная на эти цели, составила около 8,5 млрд рублей.

«Доступная среда» расширяется

Кроме того, проведена работа по улучшению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения.

Приобретены автомобили для Каргопольского дома-интерната, Верхнетоемского и Вельского комплексных центров социального обслуживания.

В двух организациях социального обслуживания установлены «Тревожные кнопки» для оказания экстренной помощи. В 16 организациях социального обслуживания приобретены мебель, медицинское оборудование, оборудование для пищеблоков и прачечных.

В шести муниципальных образованиях в 2016 году услугами службы «социальное такси» воспользовались 1 603 человека.

С целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры дооборудовано 49 учреждений. В Устьянском и Няндомском районах приобретен специализированный автомобильный транспорт для перевозки маломобильных граждан.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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