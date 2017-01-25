Испытание водой и огнем: подведены итоги работы РСЧС в 2016 году

Сегодня в Архангельске в ходе ежегодных сборов подведены итоги деятельности областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и определены задачи на 2017 год.

Представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, руководители и сотрудники экстренных служб собрались в большом конференц-зале правительства области.

— Мы не можем в полной мере управлять природными явлениями, но обязаны максимально защитить население области от опасных происшествий и помочь пострадавшим гражданам справиться с их последствиями, – подчеркнул председатель правительства Алексей Алсуфьев, открывая ежегодные сборы. – В целом, территориальная подсистема РСЧС Архангельской области достойно справилась с поставленными задачами. В 2016 году все её звенья отработали надёжно и слаженно.

Как было отмечено в ходе сборов, в минувшем году территориальной системе пришлось пройти испытания и огнём, и водой.

Весной 2016 года высокий температурный режим привел к обильному таянию снега и раннему ледоходу. Во многих муниципалитетах уровень паводковых вод значительно превысил норму. Благодаря правильно спланированной работе, целому комплексу превентивных мер и ряду организационных решений удалось минимизировать материальные потери от последствий ледохода и паводка, не допустить гибели людей.

Благодаря грамотному взаимодействию всех оперативных структур и самоотверженной работе экстренных служб в 2016 году с лесными пожарами удалось справиться без введения режимов ЧС.

Несмотря на то, что количество лесных пожаров по сравнению с 2015 годом увеличилась, их общая площадь уменьшилась на 60 гектаров. Более того, в 2016 году 82 процента лесных пожаров было ликвидировано в первые сутки с момента возгорания.

«Крупных лесных пожаров, погибших и пострадавших при тушении не огня не допущено», – отметил Алексей Алсуфьев.

Вместе с тем, достаточно сложной остается ситуация с безопасностью людей на водных объектах и дорогах области. Количество пострадавших и погибших при ДТП остаётся высоким.

На реках и водоёмах Поморья чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Однако зафиксировано 88 происшествий, в которых, к сожалению, погибли 92 человека, в том числе шесть детей.

— Это недопустимо высокий уровень гибели, – подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов. – Основными причинами гибели людей являются купание в необорудованных, опасных местах и низкая культура отдыха населения у воды.

Как отмечено в ходе сборов, одна из приоритетных задач глав муниципальных образований в 2017 году – активизация работы по оборудованию мест отдыха на водных объектах, оборудование противопожарных водоемов и гидрантов в населенных пунктах региона.

Также в перечне первоочередных задач – завершение построения и ввод в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», дальнейшее развитие системы обеспечения вызова экстренных и оперативных службы по единому номеру «112», добровольной пожарной охраны и систем оповещения населения.

— Совместными усилиями мы справимся со всеми поставленными задачами, обеспечим устойчивое развитие и совершенствование территориальной подсистемы РСЧС, а значит, и максимальную защиту наших граждан от чрезвычайных ситуаций, происшествий и пожаров, – отметил Шахобиддин Ваккосов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области