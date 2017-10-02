Вопросы доступности для людей с ограниченными возможностями объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания стали главной темой обсуждения на заседании координационного совета по развитию торговой деятельности в Архангельской области.

Участие в совещании приняли представители профильных органов власти правительства области и муниципальных образований, контрольно-надзорных и правоохранительных структур, а также общественных организаций.

Министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова напомнила: в 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, принятую Организацией Объединенных Наций.

В связи с этим федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ были внесены изменения в 25 законодательных актов Российской Федерации, которые вступили в силу с 1 января прошлого года.

— Положения Концепции предусматривают обеспечение равных возможностей для инвалидов для реализации ими своих прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности, – отметила министр.



Ирина Бажанова подчеркнула:

«Создание качественной доступной среды на объектах торговли, общественного питания и бытового обслуживания должно стать совместной работой региональной и муниципальной власти, общественных организаций и предпринимательского сообщества».

Паспорт доступности – на каждый объект торговли и общепита

По словам начальника отдела по торговле и потребительскому рынку областного министерства АПК и торговли Натальи Бочаровой, до предприятий и организаций потребительского рынка Поморья были доведены следующие требования:

разработать планы мероприятий по обеспечению условий доступности инвалидам объектов и услуг (мероприятия по переустройству, дооборудованию, ремонту зданий) на определенный срок с необходимостью предусмотреть финансирование на выполнение указанных работ;

внести изменения в должностные обязанности сотрудников, предусматривающие оказание инвалидам необходимой помощи.

К примеру, в магазинах самообслуживания нужно обязать сотрудников помогать инвалидам-колясочникам доставать товары с полок, инвалидам по зрению – зачитывать информацию о цене и характеристиках товаров.

— Особое внимание должно быть уделено проведению инструктирования этих сотрудников, – подчеркнула Наталья Бочарова.

Она также отметила: при поддержке регионального министерства АПК и торговли во всех городах и районах области состоялись совещания с руководителями организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

По сути каждая организация и предприятие, независимо от формы собственности, должны провести ряд необходимых мероприятий по организации доступной среды, получить соответствующий паспорт и предоставить его копию в муниципалитет.

Зоны особого внимания

Подробнее о механизме этой работы на заседании координационного совета рассказала заместитель председателя Архангельской областной организации Всероссийского общества инвалидов Ирина Нонфоджи.

Прежде всего необходимо создать комиссию из числа представителей руководящего звена предприятия, в том числе отвечающих за хозяйственную деятельность, и сотрудников общественных организаций инвалидов.

Комиссия проводит обследование, на основании которого издаётся соответствующий акт.

Акт обследования служит отправной точкой для создания паспорта доступности и «дорожной карты» к нему – плана первоочередных и дальнейших мероприятий.

Ирина Нонфоджи отметила зоны, на состояние доступности которых для людей с ограниченными возможностями обращается самое пристальное внимание:

территория, прилегающая к объекту;

входная группа (пандусы, лестницы, двери, тамбуры);

пути движения по объекту;

зона оказания услуг;

санитарно-гигиеническая зона.

При этом для всех этих зон обязательна система информации, оборудованная тактильными, визуальными и аудиосредствами.

В помощь – семинар и эксперты

Подробнее об этом механизме речь пойдёт на семинаре, который региональная организация Всероссийского общества инвалидов проведёт 24 октября в 10:00 на базе Архангельской областной научной библиотеки имени Добролюбова.

Помимо этого, Ирина Нонфоджи отметила, что заинтересованный бизнес может обращаться за помощью к экспертам Всероссийского общества инвалидов:

«В областной организации есть сертифицированные эксперты, которые прошли соответствующее обучение и держат руку на пульсе, зная обо всех изменениях в законодательных актах и строительных нормах».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области