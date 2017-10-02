Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Ирина Бажанова:
«Создание качественной доступной среды – это совместный труд власти, общества и бизнеса»

2 октября 14:15 Доступная среда Архангельск

Вопросы доступности для людей с ограниченными возможностями объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания стали главной темой обсуждения на заседании координационного совета по развитию торговой деятельности в Архангельской области.

Участие в совещании приняли представители профильных органов власти правительства области и муниципальных образований, контрольно-надзорных и правоохранительных структур, а также общественных организаций.

Министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова напомнила: в 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, принятую Организацией Объединенных Наций.

В связи с этим федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ были внесены изменения в 25 законодательных актов Российской Федерации, которые вступили в силу с 1 января прошлого года.

— Положения Концепции предусматривают обеспечение равных возможностей для инвалидов для реализации ими своих прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности, – отметила министр.

Ирина Бажанова подчеркнула:

«Создание качественной доступной среды на объектах торговли, общественного питания и бытового обслуживания должно стать совместной работой региональной и муниципальной власти, общественных организаций и предпринимательского сообщества».

Паспорт доступности – на каждый объект торговли и общепита

По словам начальника отдела по торговле и потребительскому рынку областного министерства АПК и торговли Натальи Бочаровой, до предприятий и организаций потребительского рынка Поморья были доведены следующие требования:

  • разработать планы мероприятий по обеспечению условий доступности инвалидам объектов и услуг (мероприятия по переустройству, дооборудованию, ремонту зданий) на определенный срок с необходимостью предусмотреть финансирование на выполнение указанных работ;
  • внести изменения в должностные обязанности сотрудников, предусматривающие оказание инвалидам необходимой помощи.

К примеру, в магазинах самообслуживания нужно обязать сотрудников помогать инвалидам-колясочникам доставать товары с полок, инвалидам по зрению – зачитывать информацию о цене и характеристиках товаров.

— Особое внимание должно быть уделено проведению инструктирования этих сотрудников, – подчеркнула Наталья Бочарова.

Она также отметила: при поддержке регионального министерства АПК и торговли во всех городах и районах области состоялись совещания с руководителями организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

По сути каждая организация и предприятие, независимо от формы собственности, должны провести ряд необходимых мероприятий по организации доступной среды, получить соответствующий паспорт и предоставить его копию в муниципалитет.

Зоны особого внимания

Подробнее о механизме этой работы на заседании координационного совета рассказала заместитель председателя Архангельской областной организации Всероссийского общества инвалидов Ирина Нонфоджи.

Прежде всего необходимо создать комиссию из числа представителей руководящего звена предприятия, в том числе отвечающих за хозяйственную деятельность, и сотрудников общественных организаций инвалидов.

Комиссия проводит обследование, на основании которого издаётся соответствующий акт.

Акт обследования служит отправной точкой для создания паспорта доступности и «дорожной карты» к нему – плана первоочередных и дальнейших мероприятий.

Ирина Нонфоджи отметила зоны, на состояние доступности которых для людей с ограниченными возможностями обращается самое пристальное внимание:

  • территория, прилегающая к объекту;
  • входная группа (пандусы, лестницы, двери, тамбуры);
  • пути движения по объекту;
  • зона оказания услуг;
  • санитарно-гигиеническая зона.

При этом для всех этих зон обязательна система информации, оборудованная тактильными, визуальными и аудиосредствами.

В помощь – семинар и эксперты

Подробнее об этом механизме речь пойдёт на семинаре, который региональная организация Всероссийского общества инвалидов проведёт 24 октября в 10:00 на базе Архангельской областной научной библиотеки имени Добролюбова.

Помимо этого, Ирина Нонфоджи отметила, что заинтересованный бизнес может обращаться за помощью к экспертам Всероссийского общества инвалидов:

«В областной организации есть сертифицированные эксперты, которые прошли соответствующее обучение и держат руку на пульсе, зная обо всех изменениях в законодательных актах и строительных нормах».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

2 октября

Ири­на Бажа­нова: «Соз­да­ние качест­ве­нной дос­туп­ной среды – это сов­местный труд влас­ти, общества и бизнеса»

2 октября

Про­ект «Живая лето­пись»: пользо­ва­те­ли Интерне­та опреде­лят луч­шие книги школь­ни­ков Поморья

2 октября

Новый глава Пинежс­ко­го райо­на всту­пил в должность

2 октября

Глава Рособр­на­дзора Сер­гей Крав­цов про­ве­дёт Все­рос­сийс­кую встре­чу с роди­теля­ми

2 октября

Спор­тсме­ны Поморья завое­вали два «золо­та» на сорев­нова­ни­ях по стрельбе

1 октября

Праз­дник раз­ноц­ветно­го неба

1 октября

Шага­ем впе­рёд вмес­те со всей Россией!

1 октября

Стро­итель­ство выстав­оч­ного цен­тра «Норд Экспо» пла­ниру­ют завер­шить в 2018 году

1 октября

Все­рос­сийс­кий день ходь­бы: кал­ей­доск­оп собы­тий на Крас­ной пристани

1 октября

Сем­ей­ный клуб из Кар­гопо­ля поделил­ся опы­том на меж­реги­ональ­ной кон­фер­ен­ции

1 октября

Игорь Орлов поздра­вил зем­ля­ков с Днём пожило­го человека

29 сентября

Опуб­лико­вана про­грамма Дня ходь­бы в Архан­гель­ске

29 сентября

Интерн­ет-пор­тал для людей с инвал­ид­ностью запус­тили в Архан­гель­ской области

29 сентября

Помним, гор­димся, чтим: в Архан­гель­ске захоро­нили оста­нки солдата

29 сентября

Опуб­лико­вана про­грамма I Архан­гель­ского фес­тива­ля фейер­верк­ов

29 сентября

Во Все­рос­сийск­ом дне ходь­бы в Архан­гель­ске при­мут учас­тие пара­спортсме­ны

29 сентября

При­нима­ют­ся заяв­ки на учас­тие в школе про­ек­тно­го менедж­ме­нта НКО в Санкт-Пет­ер­бурге

29 сентября

Ограни­че­ния на реали­за­цию алкого­ля: минаг­ропр­ом про­во­дит пуб­личные кон­суль­та­ции

29 сентября

В Архан­гель­ске прой­дет автогр­аф-сес­сия с учас­ти­ем известных спор­тсме­нов Поморья

Похожие новости

2 октября Общество

Ири­на Бажа­нова: «Соз­да­ние качест­ве­нной дос­туп­ной среды – это сов­местный труд влас­ти, общества и бизнеса»

29 сентября Общество

Интерн­ет-пор­тал для людей с инвал­ид­ностью запус­тили в Архан­гель­ской области

25 сентября Общество

140 тысяч руб­лей выручи­ли на бла­гот­вори­тель­ной ярмарке в доме ребёнка

18 сентября Здоровье

«Мост» в нор­маль­ную жизнь для людей с мен­таль­ными осо­бен­ностя­ми

5 сентября Общество

Избира­тель­ные учас­тки для инвали­дов в регио­не ста­нов­ят­ся доступнее

18 августа Культура

Экску­рсию для нез­ря­чих про­вели в музее «Малые Корелы»

17 августа Общество

В Севе­род­винс­кой ДЮСШ 2 смо­гут занимать­ся люди с инвал­ид­ностью

1 октября Общество

Праз­дник раз­ноц­ветно­го неба

1 октября Общество

Шага­ем впе­рёд вмес­те со всей Россией!

1 октября Общество

Стро­итель­ство выстав­оч­ного цен­тра «Норд Экспо» пла­ниру­ют завер­шить в 2018 году

1 октября Общество

Все­рос­сийс­кий день ходь­бы: кал­ей­доск­оп собы­тий на Крас­ной пристани

29 сентября Общество

Опуб­лико­вана про­грамма Дня ходь­бы в Архан­гель­ске

29 сентября Общество

Помним, гор­димся, чтим: в Архан­гель­ске захоро­нили оста­нки солдата

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия