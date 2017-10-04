Делегация Архангельской области примет участие в VI Российско-армянском межрегиональном форуме

В составе делегации – представители регионального правительства, Корпорации развития Архангельской области, Северного (Арктического) федерального университета, деловых кругов и армянского землячества.

Форум пройдет с 5 по 7 октября 2017 года в Ереване. Делегации Российской Федерации и Армении обсудят широкий круг вопросов, связанных с развитием взаимовыгодного сотрудничества между странами, в том числе укрепления партнерских отношений между регионами двух государств. В рамках круглых столов и панельных сессий будут обсуждаться вопросы взаимодействия в сфере промышленности, инноваций, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма, культурного сотрудничества. Кроме того, запланировано проведение биржи контактов для представителей деловых кругов. Организаторы мероприятия – Министерство экономического развития РФ и Министерство территориального управления и развития Республики Армения.

Программой запланировано и посещение делегациями российских регионов армянских марзов (областей), с которыми налажены двусторонние связи. Представители Архангельской области во главе с заместителем губернатора Архангельской области по внутренней политике – руководителем аппарата губернатора и правительства Архангельской области Алексеем Андроновым посетят Вайоц-Дзорскую область, с которой наш регион связывают прочные дружеские отношения, побывают в селе Малишка, где установлен православный крест из Архангельской области, а также в местной школе, которая с 2013 года носит имя Михаила Ломоносова. В рамках культурно-образовательного обмена в 2015 году школьники села Малишка побывали на родине великого ученого, а воспитанники Северодвинского детского дома и Северодвинской школы-интерната – в Армении.

Межрегиональное взаимодействие начало развиваться в 2012 году, когда было подписано соглашение между правительством Архангельской области и администрацией Вайоц-Дзорской области о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Впоследствии этот документ был подкреплен планом конкретных мероприятий.

Представители Архангельской области примут участие и в Третьем молодежном российско-армянском форуме, который также проходит в эти дни в Ереване. В рамках форума пройдет конкурс инновационных идей, направленный на социально-экономическое сотрудничество между молодёжью России и Армении, мастер-классы по проектированию бизнес-идей, обсуждение вопросов трудоустройства молодежи с учетом тенденций на рынке труда и наиболее востребованных профессий будущего.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области