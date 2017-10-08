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Эпоха в лицах: в Архангельске открылась фотовыставка к 80-летию области

8 октября 14:00 80-летие Архангельской области Районы Общество
В судьбах ровесников Архангельской области история родного края. Фото Николая Гернета
В судьбах ровесников Архангельской области история родного края. Фото Николая Гернета

Уникальная выставка, посвященная 80-летию Архангельской области, начала свою работу сегодня в Гостиных дворах. Вниманию зрителей предложены фотопортреты северян, родившихся в 1937 году, чья судьба прочно связана с Поморьем.

Автор снимков, представленных в экспозиции «Ровесники Архангельской области», – архангельский фотограф Николай Гернет. В процессе работы над проектом он побывал во многих районах и городах Поморья.

— Эта выставка состоялась только благодаря поддержке губернатора Архангельской области Игоря Орлова и правительства региона, – рассказал Николай Гернет. – Я давно задумывался о подобном фотопроекте, и так удачно все сложилось, что юбилей области совпал с уже готовой идеей. Выставка – результат труда многих северян, которые проводили подготовительную работу: это и советы ветеранов, и общественные организации, и главы районов, и активисты. Можно сказать, к проекту подключилась вся область.

В результате слаженного сотрудничества Николая Гернета и его сподвижников, в разных уголках Поморья сфотографировано более 170 человек. На снимках – учителя, врачи, рабочие, спортсмены, колхозники, работники сферы культуры. Есть портреты супружеских пар, в которых и муж, и жена – ровесники области. В числе героев – и известные многим северянам персоны: ветеран команды «Водник» Николай Парфенов и архангельский писатель и журналист Виктор Толкачев.

— Кто-то из них с юмором воспринял предложение сфотографироваться для проекта, кто-то плакал, рассказывал про свою непростую жизнь, другие вели себя очень сдержанно, – вспоминает Николай Гернет. – Знаете, не на всех фото люди улыбаются. Мы просили их оставаться самими собой. Но абсолютно все герои фотографий светились добром и жизнелюбием, как огоньки.

Молоды душой

Одна из таких светлых людей – Роза Сергеевна Поташева. В свои 80 лет она продолжает работать: руководит народным хором в поселке Каменка Мезенского района, куда приехала по распределению после обучения в Нарьян-Маре. Ей, как влюбленному в музыку человеку, поручили важную задачу: заниматься местным хором.

Певческий коллектив, состоящий из продавцов, рабочих, врачей и других непрофессиональных артистов, под ее руководством внимательно, вдумчиво работал и продолжает работать с фольклором. Хор много выступает по области и по другим регионам России. Любовь к народной песне передалась и дочери Розы Сергеевны: она поет в легендарном Северном русском народном хоре.

— Увидеть портреты земляков, которые заряжают своим талантом, трудолюбием, потрясающей положительной энергией, это как листать документальные страницы родного Поморья, – комментирует министр культуры Архангельской области Вероника Яничек. – Николаю удалось передать характер каждого человека, показать пронзительную глубину личности. Все люди на его фотографиях разные, но их объединяет нечто основополагающее в судьбе: они не просто любят Русский Север, они и есть – настоящий, непридуманный, наш Русский Север.

Побывать на открытии выставки в гостиных дворах можно бесплатно. Экспозиция «Ровесники Архангельской области» не оставила равнодушными своих первых зрителей.

— Это прекрасная идея – показать северян старшего поколения, наших современников, – призналась архангелогородка Елена Костина. – Смотришь на них и понимаешь: есть что-то общее у них с поколением ветеранов Великой Отечественной войны, какая-то честность, спокойная мудрость. Хорошо, если когда-то и о нашем поколении, о семидесятниках и восьмидесятниках, посмотрев на фото, скажут: они схожи с героями прошлого. Пусть эта связь незримая не оборвется ни на одном из поколений северян.

Именно это отметили зрители как одно из главных впечатлений от просмотра фотопортретов: свою общность с людьми на снимках. Многие из посетителей признались, что на такую выставку будет полезно и интересно сходить с детьми, или даже всей семьей. 

— Для дошкольников до 5 лет и студентов при предъявлении студенческого билета посещение выставки бесплатно. Экспозиция ждет зрителей с 10 до 19 часов (касса работает с 10 до 18) по адресу: город Архангельск, Гостиные дворы, Набережная Северной Двины, дом 85/86, – говорит организатор экскурсий Архангельского краеведческого музея Людмила Мирошникова.

Министерство культуры Архангельской области

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