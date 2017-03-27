Арктика в Малых Корелах: участники молодёжного форума прибыли в Поморье

175 участников молодёжного форума «Арктика. Сделано в России» обживают палаточный лагерь, раскинувшийся на лыжном стадионе в Малых Корелах. С открытия этой образовательной площадки в Поморье стартует программа международного форума «Арктика – территория диалога».

Тёплые жилые модули, просторный лекторий и столовая, пресс-центр – всё для работы десятка команд молодых специалистов, студентов, аспирантов, для которых Арктика – будущая или уже настоящая профессия.

На форуме ребята будут работать над конкретными комплексными задачами – кейсами – которые касаются развития в Арктике так называемых «опорных зон». На форуме работают 10 команд по 18 человек в каждой: 14 человек – представляют территории России, один – представитель коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, трое – представители иностранных государств.Исходные параметры заданий представлены, в том числе, правительством Архангельской области.

Отметим, что организаторы форума – Росмолодёжь – впервые проводят его в Архангельске. В Арктическую зону РФ молодёжный арктический форум переехал из Тверской области.

По словам заместителя руководителя Росмолодёжи Алексея Паламарчука, форум вызвал большой интерес среди претендентов. Конкурс составил 10 человек на Губернатор Архангельской области Игорь Орлов прочтёт для участников форума лекцию «Арктическая зона РФ: уезжать или жить и развивать?»место. Большинство из участников уже работают в тех или иных арктических компаниях.

Как рассказал Алексей Паламарчук, лучшие разработки команд, получившие наивысшие оценки экспертов, обязательно получат практическое применение.

Члены команд-победителей смогут пройти практику в Министерстве экономического развития РФ или стажировку в крупной арктической компаниию, получить гранты на свои проекты.

По мнению начальника управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Григория Ковалёва, это масштабное международное событие стимулирует молодёжь региона включиться в процесс развития Арктики, разрабатывать свои проекты и воплощать самые смелые идеи здесь, на своей малой родине.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области