Кадровые обновления в правительстве области

Глава региона Игорь Орлов внес в областное Собрание депутатов для согласования на должность заместителя губернатора – руководителя представительства Архангельской области при Правительстве РФ кандидатуру Алексея Гришкова.

На пост заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике он предложил кандидатуру Виктора Иконникова.

Напомним, в настоящее время Алексей Гришков работает на посту заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике, а Виктор Иконников – в качестве заместителя председателя регионального правительства.

Добавим, что областные парламентарии рассмотрят представленные кандидатуры на ближайшей сессии.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области