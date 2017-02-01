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Кадровые обновления в правительстве области

1 февраля 12:25 Назначения

Глава региона Игорь Орлов внес в областное Собрание депутатов для согласования на должность заместителя губернатора – руководителя представительства Архангельской области при Правительстве РФ кандидатуру Алексея Гришкова.

На пост заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике он предложил кандидатуру Виктора Иконникова.

Напомним, в настоящее время Алексей Гришков работает на посту заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике, а Виктор Иконников – в качестве заместителя председателя регионального правительства.

Добавим, что областные парламентарии рассмотрят представленные кандидатуры на ближайшей сессии.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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