Архангельская область вновь станет центром обсуждения кластерного развития. В рамках деловой программы XVI Маргаритинской ярмарки состоится стратегическая сессия «Развитие региональных кластеров». Модератором мероприятия станет директор федеральной Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко.

Зависимость от импорта и недостаток финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов – наиболее острые проблем промышленных предприятий. Эффективный инструмент для их решения – усиление промышленной кооперации, уверен министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

— Для представителей региональных предприятий стратегическая сессия – уникальная возможность из первых уст узнать об идеологии кластерного развития, о преимуществах и возможностях, предусмотренных для резидентов промышленных кластеров, – рассказал Семён Вуйменков. – Это позволит сформировать объективное представление об эффективности создания данных объединений, об особенностях их господдержки.

Глава ведомства отметил, что рассматривая перспективы формирования кластеров, потенциальные резиденты нередко упускают ряд существенных преференций. Например, не учитывают, что помимо субсидий, возмещающих предприятиям до половины затрат на реализацию проекта, участникам кластеров, включенных в реестр Минпромторга России, доступен ряд дополнительных мер государственной поддержки.

Важный момент – субсидии предоставляются предприятиям напрямую из Минпромторга России, не требуя бюджетного софинансирования.

Участники стратегической сессии смогут задать экспертам интересующие вопросы, получить оценку своих проектов и обсудить перспективы их реализации, предложить идеи по формированию промышленных кластеров и узнать условия, при которых данная инициатива будет поддержана на федеральном уровне.

Стратегическая сессия «Развитие региональных кластеров» состоится 22 сентября в интеллектуальном центре САФУ. Итоги мероприятия подведут на следующий день в рамках одноименного круглого стола при губернаторе Архангельской области Игоре Орлове.

Кроме того, 23 сентября состоится подписание соглашения о сотрудничестве между правительством региона и Ассоциацией кластеров и технопарков.

Ассоциация кластеров и технопарков – ведущая общественно-деловая организация России, объединяющая организации технологической и промышленной инфраструктуры в целях совершенствования условий социально-экономического развития и реализации научно-промышленного потенциала страны.

Министерство экономического развития Архангельской области