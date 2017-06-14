Игорь Орлов принял участие в работе Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада

В Архангельском областном Собрании депутатов состоялось 42-е заседание Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России под председательством Виктора Новожилова.
В мероприятии приняли участие руководители девяти законодательных собраний, представлявшие Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Мурманскую области, Республику Коми и Ненецкий автономный округ.
С приветственным словом перед участниками мероприятия выступил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он, в частности, отметил:
«За более чем два десятилетия, прошедших с момента создания Ассоциации в 1994 году, она стала авторитетной площадкой, где обсуждаются и 42-е заседание Президиума и 52-я Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России проходят с 13 по 15 июня 2017 года в Архангельске на базе областного Собрания депутатоввырабатываются важнейшие законодательные инициативы, многие из которых впоследствии были приняты на федеральном уровне».
В повестке предстоящей конференции Парламентской Ассоциации – почти сорок вопросов. Большинство из них значимы и для жителей Архангельской области.
Глава региона обратил внимание парламентариев на ряд законодательных инициатив, которые требуют поддержки со стороны Ассоциации.
Среди них – проблемы устройства противопожарных разрывов на границах населённых пунктов, «северные» льготы, вопросы лесопользования, рыбоводства, обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Будут обсуждаться инициативы по освобождению регионального оператора капремонта от уплаты государственной пошлины при обращении в суд и от оплаты за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также проблемы, связанные с составлением должностными лицами полиции протоколов об административных правонарушениях в сфере общественного порядка.
Игорь Орлов пожелал всем членам Парламентской Ассоциации Северо-Запада России плодотворной работы и результативных дискуссий.