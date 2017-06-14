Игорь Орлов принял участие в работе Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада

Глава региона обратил внимание парламентариев на ряд законодательных инициатив, которые требуют поддержки со стороны Ассоциации

В Архангельском областном Собрании депутатов состоялось 42-е заседание Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России под председательством Виктора Новожилова.

В мероприятии приняли участие руководители девяти законодательных собраний, представлявшие Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Мурманскую области, Республику Коми и Ненецкий автономный округ.

С приветственным словом перед участниками мероприятия выступил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он, в частности, отметил:

«За более чем два десятилетия, прошедших с момента создания Ассоциации в 1994 году, она стала авторитетной площадкой, где обсуждаются и 42-е заседание Президиума и 52-я Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России проходят с 13 по 15 июня 2017 года в Архангельске на базе областного Собрания депутатоввырабатываются важнейшие законодательные инициативы, многие из которых впоследствии были приняты на федеральном уровне».

В повестке предстоящей конференции Парламентской Ассоциации – почти сорок вопросов. Большинство из них значимы и для жителей Архангельской области.

Глава региона обратил внимание парламентариев на ряд законодательных инициатив, которые требуют поддержки со стороны Ассоциации.

Среди них – проблемы устройства противопожарных разрывов на границах населённых пунктов, «северные» льготы, вопросы лесопользования, рыбоводства, обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Будут обсуждаться инициативы по освобождению регионального оператора капремонта от уплаты государственной пошлины при обращении в суд и от оплаты за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также проблемы, связанные с составлением должностными лицами полиции протоколов об административных правонарушениях в сфере общественного порядка.

Игорь Орлов пожелал всем членам Парламентской Ассоциации Северо-Запада России плодотворной работы и результативных дискуссий.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области