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Игорь Орлов принял участие в работе Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада

14 июня 10:15 Законотворчество
Глава региона обратил внимание парламентариев на ряд законодательных инициатив, которые требуют поддержки со стороны Ассоциации
Глава региона обратил внимание парламентариев на ряд законодательных инициатив, которые требуют поддержки со стороны Ассоциации

В Архангельском областном Собрании депутатов состоялось 42-е заседание Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России под председательством Виктора Новожилова.

В мероприятии приняли участие руководители девяти законодательных собраний, представлявшие Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Мурманскую области, Республику Коми и Ненецкий автономный округ.

С приветственным словом перед участниками мероприятия выступил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он, в частности, отметил:

«За более чем два десятилетия, прошедших с момента создания Ассоциации в 1994 году, она стала авторитетной площадкой, где обсуждаются и 42-е заседание Президиума и 52-я Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России проходят с 13 по 15 июня 2017 года в Архангельске на базе областного Собрания депутатоввырабатываются важнейшие законодательные инициативы, многие из которых впоследствии были приняты на федеральном уровне».

В повестке предстоящей конференции Парламентской Ассоциации – почти сорок вопросов. Большинство из них значимы и для жителей Архангельской области.

Глава региона обратил внимание парламентариев на ряд законодательных инициатив, которые требуют поддержки со стороны Ассоциации.

Среди них – проблемы устройства противопожарных разрывов на границах населённых пунктов, «северные» льготы, вопросы лесопользования, рыбоводства, обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Будут обсуждаться инициативы по освобождению регионального оператора капремонта от уплаты государственной пошлины при обращении в суд и от оплаты за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также проблемы, связанные с составлением должностными лицами полиции протоколов об административных правонарушениях в сфере общественного порядка.

Игорь Орлов пожелал всем членам Парламентской Ассоциации Северо-Запада России плодотворной работы и результативных дискуссий.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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За пре­дан­ность делу

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