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Деньги на дороги, школу и театр кукол

31 мая 12:30 Бюджет Строительство дорог Строительство

Изменения и дополнения в бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов одобрены на очередной сессии областного Собрания депутатов.

Так, областной дорожный фонд увеличен на 248 миллионов рублей. Из них 165 миллионов направят на ремонт автодорог общего пользования в муниципальных образованиях, в том числе 100 миллионов рублей – областному центру.

33 миллиона рублей предназначены для устройства покрытия на региональных дорогах в Верхнетоемском районе, оборудование остановок в Вельском и Устьянском районах. 50 миллионов рублей направят на реконструкцию проезда Сибиряковцев в Архангельске.

Как рассказал министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов, с этой целью в региональное законодательство были внесены изменения, позволяющие субсидировать работы на муниципальных дорогах за счёт средств областного дорожного фонда. Ранее деньги выделялись только на региональные дороги.

70 миллионов рублей дополнительно выделено для субсидирования пригородных железнодорожных перевозок.

76,4 миллиона рублей направлено в качестве дополнительного финансирования на строительство объектов социальной сферы, в том числе – школы в Красноборске, центра культурного развития в Каргополе и пристройки к театру кукол в Архангельске.

Социальный блок получит 11 миллионов рублей, в том числе – на ремонт помещений государственного архива, приобретение вакцины против клещевого вирусного энцефалита, подготовку и издание краеведческих учебных пособий.

На социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья выделено 23,8 миллиона рублей.

Как сообщила заместитель министра финансов Архангельской области Татьяна Суровцева, источником обеспечения дополнительных расходов стало сокращение ассигнований, предусмотренных на обслуживание государственного долга, а также средства, сэкономленные органами власти и подведомственными учреждениями по итогам закупочных процедур.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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