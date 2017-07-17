Школьников Холмогорского района обучат правилам пожарной безопасности

С началом нового учебного года в Холмогорском районе стартует реализация социального проект «Огонёк», в рамках которого школьники получат знания основ пожарной безопасности.

В апреле 2017 года общественное учреждение добровольной пожарной охраны «Пожарно-спасательная служба Холмогорского района» стало одним из победителей областного конкурса целевых проектов некоммерческих организаций. Размер субсидии, выделенной из областного и муниципального бюджетов, составил более 100 000 рублей.

Программа обучения «Пожарно-спасательное дело» разработана квалифицированными специалистами с учётом возрастных особенностей учащихся. Школьникам расскажут о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях и обращении с огнем, о работе противопожарных служб региона.

Учащиеся научатся оказывать первую помощь пострадавшим и познакомятся с аварийно-спасательной техникой. Занятия будут проводиться еженедельно в течение учебного года.

Всего к занятиям планируется привлечь более 150 учащихся Холмогорского района. Итогом социального проекта станут спортивные соревнования среди школьников.

В будущем некоммерческая организация планирует расширить географию социального проекта «Огонёк», а также войти в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области