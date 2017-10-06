В рамках VI российско-армянского межрегионального форума в Армении представители делегации Архангельской области побывали с дружеским визитом в средней школе имени Михаила Ломоносова в селе Малишка Вайоц–Дзорской области. В качестве подарка директору школы был вручен сертификат на приобретение интерактивной доски.



— Нам очень приятно, что наш визит совпал с замечательным праздником – Днём учителя. Ваша работа не самая простая, но именно вы готовите будущее своей страны – молодёжь, которая через несколько лет будет обеспечивать её развитие. Поэтому я хочу пожелать вам терпения, мудрости и успехов, – поздравил учителей заместитель губернатора Архангельской области по внутренней политике – руководитель администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области Алексей Андронов.

Напомним, что имя великого российского ученого армянской школе присвоено в 2013 году. В торжественной церемонии принял участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Более 200 учеников помимо общеобразовательных предметов углубленно изучают русский язык. Есть и первые победы: в 2016 году одна из учениц школы заняла первое место в республиканской олимпиаде по русскому языку.

Напомним, в рамках культурно-образовательного обмена в 2015 году школьники села Малишка побывали на родине великого ученого, а воспитанники Северодвинского детского дома и Северодвинской школы-интерната – в Армении. Гости из южной республики посетили село Ломоносово, познакомились с достопримечательностями Архангельска, побывали в музее деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

— Нам очень понравилась столица Поморья и люди, которые встретили нас очень доброжелательно. Ученики так были впечатлены, что по возвращению выучили стихотворение про музей под открытом небом, – рассказала учитель русского языка Тамила Саркисова.

В качестве ответного подарка для архангельской делегации учащиеся школы подготовили концерт со стихами и песнями, посвященными дружбе двух народов.

По словам Алексея Андронова, у Поморья сложились прочные партнерские и дружеские отношения с Арменией.

— Мы единственные в России, кто подписал соглашения о сотрудничестве как с Вайоц–Дзорской областью, так и с Республикой Армения. Наша задача сегодня – развивать не только культурные и образовательные, но и экономические контакты. В рамках российско-армянского форума мы планируем определить перспективные совместные проекты, которые могут быть реализованы на благо процветания двух регионов, – подчеркнул Алексей Андронов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области