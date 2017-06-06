В Пинежском районе началась реализация проекта «Три столицы Пинежья – траектория творчества!», посвящённого 80-летию Архангельской области, 880-летию со дня основания деревни Кеврола и посёлка Пинега.

Он осуществляется при поддержке правительства Архангельской области в рамках проекта «Любо дорого».

В трёх «столицах» Пинежья – селе Карпогоры, посёлке Пинега и деревне Кеврола – пройдут образовательные мероприятия, направленные на развитие детского фольклорного творчества, народного театра, литературных дарований.

Участники образовательных модулей продемонстрируют свои таланты и новые знания на народных праздниках. Так, 12 июня в Кевроле состоятся – народное гуляние «Деревня празднует рождение, она достойна восхищения» и IV районный детский фестиваль «Северное разноцветье».

11–12 июля в селе Карпогоры пройдёт фестиваль мастеров декоративно-прикладного творчества и фольклора «Петровская ярмарка: открытый мир культур», 19 августа состоится «Городовой праздник в Пинеге».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области