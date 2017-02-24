Студенческие отряды Поморья готовятся к трудовому сезону

Молодёжные трудовые и студенческие отряды Архангельской области начали подготовку к новому трудовому сезону 2017 года.

Отряды укомплектованы до штатной численности и начали профессиональное обучение.

Строители получают рабочие специальности, педагоги проходят курс «Школы вожатого», отряды проводников – курс «Проводник пассажирского вагона». Будущие командиры и комиссары учатся в школе командного состава молодёжных трудовых и студенческих отрядов.

Ежегодно ГАУ Архангельской области «Штаб молодёжных трудовых отрядов» обучает не менее 300 человек по этим программам. Об этом на заседании регионального правительства доложил начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области Григорий Ковалёв.

Он пояснил, что развитие движения молодёжных трудовых и студенческих отрядов Архангельской области является одним из ведущих направлений государственной молодёжной политики Архангельской области.

«В этом году планируется трудоустроить 1100 человек в 49 отрядов. В приоритете – работа на предприятиях и в учреждениях Архангельской области».

На заседании правительства было одобрено предложение о создании рабочих групп по направлениям деятельности студенческих отрядов для эффективной координации трудоустройства молодёжи в предстоящий третий трудовой семестр, а также о содействии профильных министерств в трудоустройстве бойцов студенческих отрядов на территории Архангельской области.



Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области