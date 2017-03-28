В дни проведения арктического форума медицинская помощь будет оказана всем нуждающимся

Региональное министерство здравоохранения и подведомственные государственные медицинские организации Архангельской области готовы к медицинскому обеспечению в дни проведения мероприятий IV международного форума «Арктика – территория диалога».

Как рассказал заместитель министра здравоохранения Архангельской области Алексей Крюков, для медицинского сопровождения более полутора тысяч гостей форума мобилизованы дополнительные медицинские ресурсы.

— Мы предполагаем, что в период проведения форума нагрузка на наших медицинских работников может возрасти. Но это произойдет не в ущерб оказанию медицинской помощи местным жителям. Поликлиники и стационары будут работать в штатном режиме. В тоже время мы готовы отрабатывать обращения, которые могут поступить с площадок форума, – отметил Алексей Крюков.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Валентина Низовцева обратила внимание на то, что в дни форума станция скорой помощи будет работать в обычном режиме, оказывая экстренную медицинскую помощь населению и гостям города при внезапных заболеваниях и несчастных случаях.

Министерство здравоохранения Архангельской области