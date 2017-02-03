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В Архангельской области пройдет первенство России по лыжным гонкам

3 февраля 17:20 Спорт

С 7 по 12 февраля в деревне Кононовская Устьянского района Архангельской области пройдет первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15-16 лет.

По предварительным данным, на старт в Центре лыжного спорта «Малиновка» выйдут 450 спортсменов из 42 регионов страны. Программа включает индивидуальные гонки свободным стилем, классическим стилем, спринт и эстафеты.

Архангельскую область на соревнованиях представят десять лыжников. В состав мужской команды войдут Никита Оскорбин, Егор Шестопалов, Сергей Забалуев, Николай Аверин и Александр Василишин, а в состав женской – Дарина Андриенко, Елизавета Горбунова, Анна Меньшенина, Екатерина Горбунова и Анна Кирюшина.

Архангельская область уже не в первый раз принимает соревнования по лыжным гонкам самого высокого уровня. Два года назад в Устьянском районе прошел чемпионат России, а в этом году, кроме российского первенства, впервые пройдет финал зимней спартакиады учащихся.

— Желаю всем участникам успешных стартов, честной борьбы и спортивного азарта, а болельщикам и гостям ярких эмоций и впечатлений, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области

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