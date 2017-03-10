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Минюст напоминает об ежегодной отчётности некоммерческих организаций

10 марта 18:40 НКО

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу информирует: НКО, общественные объединения, профсоюзы и религиозные организации, получавшие средства от международных организаций, должны предоставить отчёты о деятельности.

Ведомство напоминает, что всем некоммерческим организациям, общественным объединениям, профессиональным союзам, а также религиозным организациям, получившим в течение одного года денежные средства и иное имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, в срок до 15 апреля 2017 года необходимо представить отчетность о своей деятельности в 2016 году.

31 марта 2017 года – последний день сдачи отчетных документов для благотворительных некоммерческих организаций.

При подготовке отчетности можно воспользоваться приложением «Помощник по составлению отчетности некоммерческих организаций», размещенном на официальной интернет-страничке регионального управления Минюста.

Более подробную информацию можно получить в управлении Минюста России по Архангельской области и НАО по адресу: 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206, контактные телефоны: (8182) 65-26-83, 65-25-12.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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