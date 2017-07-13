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Главой Мирного избран Юрий Сергеев

13 июля 17:00 Общество

На 60-й сессии городского Совета депутатов Мирного пятого созыва избран глава МО «Мирный». Им стал Юрий Сергеев.

Руководствуясь Уставом города, а также решением конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования, городской Совет принял решение избрать на эту должность Юрия Сергеева.

Решение вступит в силу после истечения срока полномочий действующего главы.

Отметим, что Юрий Сергеев и прежде работал на этом посту – должность главы он замещает с 2010 года.

Ранее он был председателем городского Совета депутатов Мирного, ранее, с 1979 по 2009 год проходил службу в ракетных войсках стратегического назначения на космодроме Плесецк.

Полковник запаса. Награжден орденом Почёта, медалью «За боевые заслуги».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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