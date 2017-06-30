С ежегодным докладом о состоянии культуры в Архангельской области за 2016 год выступила на заседании правительства региона глава регонального минкульта Вероника Яничек.

2016 год для сферы культуры Архангельской области стал годом масштабных мероприятий и проектов. Многие из них были реализованы в рамках Года кино, празднования 75-летия прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в Архангельск, 150-летия со дня рождения русского художника Александра Борисова, 90-летия Северного русского народного хора, всероссийской художественной выставки «Лики России».

— Широкомасштабные мероприятия позволили увеличить посещаемость учреждений культуры региона, – отметила министр Вероника Яничек. – Количество посещений государственных учреждений культуры в 2016 году превысило 1,7 миллиона. Количество посещений учреждений культуры в целом (государственных и муниципальных) превысило 8 миллионов.

По данным 2016 года северяне стали чаще посещать библиотеки, где теперь системно проводятся массовые мероприятия. Положительную динамику показали музеи и театры.

Государственная поддержка некоммерческого сектора в сфере культуры и общественных инициатив осуществлялась в рамках конкурса грантов губернатора Архангельской области.

Одиннадцать проектов социально ориентированных некоммерческих организаций получили в 2016 году гранты на общую сумму 5,7 миллиона рублей и были успешно реализованы в Поморье.

В частности, состоялся международный фестиваль в Кенозерье, в удалённых районах области работал проект «Кинопередвижка», в столице региона прошёл крупный форум «Современное искусство на Европейском Севере».

Обогащение культурной жизни Поморья, расширение спектра социально-культурных инициатив, реализация творческого потенциала населения за счёт поддержки общественных объединений, активизация новых форм деятельности учреждений культуры – главные итоги 2016 года.

Вместе с тем Вероника Яничек отметила, что впереди – большой объем работы в целях дальнейшего развития и модернизации отрасли.

В частности, в числе важных задач, обозначенных главой ведомства – обеспечение доступности услуг организаций культуры, в том числе –использование многофункциональных мобильных центров в малых городах.

Министерство культуры Архангельской области