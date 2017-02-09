Михаил Исаков стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по пулевой стрельбе

В Ижевске начались всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди юниоров. В первый день соревнований были разыграны медали в олимпийском упражнении «малокалиберный пистолет, дистанция 50 метров».

Мастер спорта, воспитанник регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Михаил Исаков стал бронзовым призером соревнований.

Уверенно выиграв квалификацию, Михаил вышел в финал с лучшим результатом 550 очков из 600 возможных. Но в финале удача отвернулась от архангельского стрелка, и он сумел набрать лишь 206 очков, которые, тем не менее, обеспечили ему третью ступень пьедестала.

Впереди у Михаила еще два старта – олимпийское упражнение «пневматический пистолет, дистанция 10 метров» и олимпийское упражнение «скоростная стрельба из малокалиберного пистолета, дистанция 25 метров».

Руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов поздравил спортсмена и его тренера Александра Поздеева с бронзовой медалью.

Агентство по спорту Архангельской области