Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В Архангельске прошёл семинар «Организация работы клуба молодой семьи»

24 марта 11:55 Семья

24 марта в областном «Центре поддержки молодой семьи» пройшёл обучающий семинар «Организация работы клуба молодой семьи». В нём приняли участие специалисты, работающие с молодёжью.

Основная цель мероприятия – активизация работы с семьями на местах, способствующая созданию в районах области новых клубов.

– Государственная политика в отношении молодой семьи не должна сводиться только к материальной поддержке, она должна быть направлена на создание условий для активного включения в жизнь общества. Тогда у молодёжи появится  возможность успешно развиваться и самостоятельно решать свои проблемы, – отметила заместитель директора центра Ольга Миловидова.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

Общество

24 марта

Про­ход «Ново­рос­сийска» к Крас­ной прис­тани не повлияет на рабо­ту город­ских переправ

24 марта

Вита­лий Анто­нов завое­вал вто­рую медаль на Зим­них играх Спе­циаль­ной олимпиады

24 марта

«Зарни ёль», «Айар­ха­ан» и «Эргы­рон» поведа­ют севе­ря­нам о тай­нах музы­ки наро­дов Севера

24 марта

Кони и птицы встре­ча­ют весну на выставке в цен­тре «Архан­гело­гор­од­ская сказка»

24 марта

В Архан­гель­ске про­шёл семи­нар «Органи­за­ция рабо­ты клуба моло­дой семьи»

24 марта

В Кено­зерье завер­шился семи­нар для актив­ис­тов ТОС

23 марта

В Мезе­ни про­шли юби­лей­ные, трид­цатые по счёту «Кузин­ские гонки»

23 марта

Под­веде­ны итоги трид­цать третьей сес­сии областно­го Соб­ра­ния депутатов

23 марта

24 марта – Все­мир­ный день борь­бы с тубер­кулё­зом

23 марта

О роли Поморья в осво­ении Аркти­ки рас­ска­жет губер­на­тор Игорь Орлов

23 марта

Под­веде­ны итоги интерн­ет-кон­курса «Род­ники Архан­гель­ской области»

23 марта

Меж­рели­ги­оз­ный диа­лог – осно­ва сот­рудни­чес­тва предс­та­ви­те­лей раз­ных кон­фес­сий Поморья

23 марта

В Архан­гель­ской области стар­това­ло пер­венство СЗФО по боксу среди юниоров

23 марта

Боль­ше всего участ­ни­ков фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в Рос­сии» – из САФУ

23 марта

Аэро­порт Архан­гель­ска при­во­дят к меж­дуна­род­ным стан­дарт­ам

23 марта

Севе­ря­нин Кирилл Токар­чук завое­вал три меда­ли на «Mad Wave Challenge»

23 марта

«Архан­гель­скге­ол­добы­ча» – лидер наци­ональ­ного эко­ло­ги­чес­кого рейтинга

23 марта

Ледо­кол «Ново­рос­сийск» при­бу­дет в Архан­гельск 25 марта

23 марта

Под кон­троль – алкоголь: вво­дят­ся новые пра­вила получе­ния лицен­зии для общепита

Похожие новости

24 марта Общество

В Архан­гель­ске про­шёл семи­нар «Органи­за­ция рабо­ты клуба моло­дой семьи»

22 марта Общество

Елена Вто­ры­ги­на и Ольга Смир­нова про­ве­дут «горя­чую линию» по защите прав детей

20 марта Общество

В Архан­гель­ске начал­ся ремонт помеще­ний буду­щего цен­тра для детей с аутизмом

20 марта Соцзащита

Фес­тиваль сем­ей­ных теат­ров «Сказ­ка при­хо­дит в дом» прой­дёт в Поморье в тре­тий раз

16 марта Образование

Юные севе­ряне вновь ста­нут геро­ями про­граммы «Пока все дома»

15 марта Общество

В Поморье нашли «жем­чужи­ну Севера»

13 марта Общество

В Архан­гель­ской области наз­вали луч­шую «Помор­скую маму»

11 марта Общество

В Поморье будет соз­дан элект­ро­нный архив аген­тства ЗАГС с 1926 года

10 марта Здоровье

Архан­гель­ский спе­ци­али­зи­ро­ван­ный дом ребён­ка приз­нан луч­шим в России

10 марта Общество

В Архан­гель­ске назо­вут имя луч­шей «Помор­ской мамы»

8 марта Общество

«Центр под­дер­жки моло­дой семьи» вновь приг­лаша­ет севе­рян на твор­чес­кие мас­тер-клас­сы

1 марта Общество

В боль­шой ком­па­нии клу­бов моло­дой семьи – попол­не­ние

1 марта Общество

Елена Вто­ры­ги­на и Ольга Смир­нова опреде­лили нап­равле­ния сов­мест­ной работы

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия