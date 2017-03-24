В Архангельске прошёл семинар «Организация работы клуба молодой семьи»

24 марта в областном «Центре поддержки молодой семьи» пройшёл обучающий семинар «Организация работы клуба молодой семьи». В нём приняли участие специалисты, работающие с молодёжью.

Основная цель мероприятия – активизация работы с семьями на местах, способствующая созданию в районах области новых клубов.

– Государственная политика в отношении молодой семьи не должна сводиться только к материальной поддержке, она должна быть направлена на создание условий для активного включения в жизнь общества. Тогда у молодёжи появится возможность успешно развиваться и самостоятельно решать свои проблемы, – отметила заместитель директора центра Ольга Миловидова.



ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»