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Двинско-Пинежский заказник: сбалансировать границы

7 марта 14:30 Год экологииПослание губернатора Районы Общество Экология Леспром

Ряд крупнейших арендаторов лесных участков Поморья – ГК «Титан», ЗАО «Лесозавод 25» и АО «Архангельский ЦБК» – выступили в поддержку создания Двинско-Пинежского заказника. При этом бизнес считает: необходимо внимательно проработать вопрос границ новой особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Напомним, создание Двинско-Пинежского государственного природного ландшафтного заказника регионального значения – в числе приоритетных проектов правительства Архангельской области.

Для наиболее эффективного решения этого вопроса власти Поморья продолжают диалог со всеми заинтересованными сторонами.

Главная задача – найти баланс трёх составляющих: экологии, экономики и социальной сферы. При этом нужно учесть широкий спектр мнений: и жителей, и природоохранных организаций, и бизнеса.

Арендаторы, выступающие за создание заказника, в числе первоочередных мероприятий отмечают необходимость корректировки границ ООПТ. В этой работе они также нацелены найти баланс трёх составляющих. Особое внимание – экологии.

Экологическая сертификация обязательна

Генеральный директор ООО «ПКП «Титан» Алексей Кудрявцев отметил:

«Группа компаний «Титан», «Лесозавод 25» и Архангельский ЦБК строго придерживаются экологических стандартов. Готовая продукция: целлюлоза, картон, бумага, пиломатериалы, топливные гранулы поставляются на экологически чувствительный европейский рынок».

Отметим, ещё в 90-е годы прошлого века компании прошли процедуру сертификации по одной из самых авторитетных систем – Лесного попечительского Совета (FSC).

— Соблюдение требований лесной сертификации FSC предусматривает, в том числе, сохранение малонарушенных лесных территорий в арендной базе лесозаготовительных предприятий, – говорит Алексей Кудрявцев.

Он рассказал, что лесозаготовительные предприятия ГК «Титан» по согласованию с международными природоохранными неправительственными организациями WWF и Greenpeace уже давно соблюдают мораторий на рубки на ряде участков малонарушенных лесов в междуречье Северной Двины и Пинеги.

Сохранять и приумножать

Говоря о готовности арендаторов поддержать инициативы WWF и Greenpeace по созданию заказника, Алексей Кудрявцев подчеркнул важность продолжения диалога по установлению новых границ, а также отметил необходимость совершенствования работы по сохранению и приумножению лесных богатств.

В частности, он сообщил о том, что бизнес начал формировать новую модель лесопользования:

«С целью разработки и внедрения методов неистощительного использования лесных богатств на арендованной территории ГК «Титан», «Лесозавод 25» и Архангельский ЦБК приступили к формированию новой модели лесопользования, которая будет учитывать создание ООПТ в согласованных с международными организациями границах».

По информации министерства природных ресурсов и ЛПК региона, на сегодняшний день общая площадь проектируемого Двинско-Пинежского заказника составляет около 500 тысяч гектаров. Порядка 70 процентов этой территории отдано в аренду. На более чем одной трети этой площади арендаторами выступают предприятия ГК «Титан» и Архангельский ЦБК.


Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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