Область достойно выдержала испытание морозами

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поблагодарил глав муниципальных образований и всех работников жилищно-коммунальной сферы за оперативную работу в январские каникулы.

— Регион достойно прошел период значительного похолодания, – подчеркнул глава Поморья в ходе еженедельного оперативного совещания.

Напомним, в первую неделю января температура воздуха в области упала ниже климатической нормы – в отдельные дни мороз достигал сорока градусов.

— Каких-либо эксцессов, способных привести к сложным последствиям или необратимым ситуациям, у нас не было, – отметил Игорь Орлов. – Мы прекрасно знаем, где и на что сейчас необходимо обратить внимание. Эту работу нужно продолжать.

В частности, в ряде жилых домов Архангельска будут продолжены аварийно-восстановительные работы на системах водоснабжения, отложенные в связи с холодами, сообщил глава областного центра Игорь Годзиш. Их завершение планируется в ближайшие дни.

В связи с нештатной ситуацией на Северодвинской ТЭЦ-1 снижались параметры теплоносителя, который подается в жилые дома на острове Ягры. На данный момент теплоснабжение идёт в штатном режиме, сообщил мэр Северодвинска Михаил Гмырин.



— Пока погода дает нам небольшую передышку, – сказал Игорь Орлов. – Это время необходимо использовать, чтобы подготовиться к следующей волне холода.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области