В Архангельской области назвали лучшую «Поморскую маму»

Конкурс «Поморская мама», организованный областным «Центром поддержки молодой семьи» совместно с региональной общественной организацией «Арт-Север», состоялся в интеллектуальном центре САФУ им. М.В. Ломоносова.
Все три первых места завоевали мамы из Архангельска:
Кроме того, организаторы выбрали победительниц площадок, работавших на конкурсе:
Ни одна мама, пришедшая на праздник, не ушла без подарка, а победители, кроме грамот и призов, получили оригинальные кубки.
— Сохранение семейных ценностей – один из главных приоритетов государственной политики, – отметил начальник отдела регионального управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Юрий Марич. – Юрий Марич: «Сохранение семейных ценностей – один из главных приоритетов государственной политики». Фото Анастасии ДуманЭто мероприятие призвано содействовать укреплению добрых отношений в семье, основанных на любви, взаимопонимании и уважении.
В программе праздника были предусмотрены развлечения для всей семьи: мастер-классы, игры, мультфильмы, научное шоу, детские конкурсы и концертная программа.
— Такие добрые, семейные конкурсы необходимы в наше время. Для нас это был настоящий праздник! Мы купались в теплой, уютной, лёгкой атмосфере происходящего и получали наслаждение от каждого момента, – поделилась впечатлениями одна из участниц конкурса.