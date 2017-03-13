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В Архангельской области назвали лучшую «Поморскую маму»

13 марта 11:00 События Семья
Фото Анастасии Думан
Фото Анастасии Думан

Конкурс «Поморская мама», организованный областным «Центром поддержки молодой семьи» совместно с региональной общественной организацией «Арт-Север», состоялся в интеллектуальном центре САФУ им. М.В. Ломоносова.

Все три первых места завоевали мамы из Архангельска:

  • I место – Ирина Куклина;
  • II место – Мария Арещенко;
  • III место – Елена Миронова.

Кроме того, организаторы выбрали победительниц площадок, работавших на конкурсе:

  • «Поморские забавы» – Елена Михеева;
  • «Своя радуга» – Алла Басаргина;
  • «Перепилиха» – Надежда Никифорова;
  • «Не любо – не слушай, а врать не мешай» – Людмила Голотюк;
  • «Зеленая баня» – Олеся Лыжина;
  • «Морожены песни» – Мария Осипова;
  • «Буду мамой» – Светлана Кузнецова;
  • «Как купчиха постничала» – Анна Белозерова.

Ни одна мама, пришедшая на праздник, не ушла без подарка, а победители, кроме грамот и призов, получили оригинальные кубки.

— Сохранение семейных ценностей – один из главных приоритетов государственной политики, – отметил начальник отдела регионального управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Юрий Марич. – Юрий Марич: «Сохранение семейных ценностей – один из главных приоритетов государственной политики». Фото Анастасии ДуманЭто мероприятие призвано содействовать укреплению добрых отношений в семье, основанных на любви, взаимопонимании и уважении.

В программе праздника были предусмотрены развлечения для всей семьи: мастер-классы, игры, мультфильмы, научное шоу, детские конкурсы и концертная программа.

— Такие добрые, семейные конкурсы необходимы в наше время. Для нас это был настоящий праздник! Мы купались в теплой, уютной, лёгкой атмосфере происходящего и получали наслаждение от каждого момента, – поделилась впечатлениями одна из участниц конкурса.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

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