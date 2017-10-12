В Архангельской области продолжаются мероприятия акции «Живи, лес!»

В ходе субботника было собрано более 150 мешков мусора

На этот раз активисты экологического движения наводили порядок по берегам озера Заднее в квартале 25-го Новодвинского участкового лесничества. В летнее время эта территория является излюбленным местом отдыха жителей областного центра.



В субботнике приняли участие более сорока человек: сотрудники министерства природных ресурсов и ЛПК области, Архангельского участкового лесничества, Единого лесопожарного центра, АРОПЭФ «Биармия», а также учащиеся Технологического колледжа Императора Петра I.

В общей сложности участники акции собрали и вывезли более 150 мешков мусора.

В 2017 году старт ежегодной всероссийской акции «Живи, лес!», которая уже несколько лет проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства, был дан в Архангельской области. В рамках мероприятий его участники высаживают деревья, облагораживают территории лесов и парков, собирают лесосеменной материал, проводят агитационные и просветительские мероприятия, способствующие распространению знаний о лесе.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области.