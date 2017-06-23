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В Архангельске строится новый магистральный водовод

23 июня 14:00 Строительство Архангельск

Проектирование и строительство магистрального водовода осуществляется в VI и VII микрорайонах округа Майская горка.

По информации министерства строительства и архитектуры, работы ведутся в рамках госпрограммы «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020 годы)». Прокладка новой ветки магистрального водопровода необходима для обеспечения участков массовой застройки необходимой инженерной инфраструктурой.

— В 2016 году за счёт средств областного бюджета выполнены работы по проектированию магистральных водопроводных сетей диаметром 500 миллиметров и протяженностью четыре километра. В январе 2017 года главным управлением капитального строительства заключён госконтракт стоимостью 137 миллионов рублей на строительство, – рассказал министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев.

В настоящее время работы по строительству магистрального водопровода находятся в завершающей стадии.

Начало трассы водопровода расположено в районе домов №№ 21 и 23 по проспекту Ленинградскому. Дальше трасса проходит до улицы Карпогорской и незастроенной части VI микрорайона до улицы Энтузиастов.

20 июня 2017 года выполнены работы по врезке новой трассы в существующий водопровод. На сегодняшний день заказчиком мероприятия осуществляется процедура по сбору разрешительной документации, необходимой для ввода построенного объекта в эксплуатацию.

— Новый водовод с пропускной способностью 600 кубических метров в час позволит обеспечить водой не только многоквартирные дома, возводимые в рамках областной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда на Московском проспекте, но и в целом улучшит качество водоснабжения жителей новых микрорайонов Архангельска. Кроме того, построенный водопровод позволит решить вопрос с отсутствием резерва мощностей для подключения новых абонентов в округе Майская горка, – отметил министр строительства и архитектуры.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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