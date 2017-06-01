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Иван Кулявцев:
«Проблемы бизнеса – мои проблемы»

1 июня 10:30 Бизнес Законотворчество
Фото Кирилла Иодаса
Фото Кирилла Иодаса

На очередной сессии регионального парламента уполномоченный при губернаторе по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев представил депутатам доклад о состоянии соблюдения прав и законных интересов предпринимателей Поморья в 2016 год.

— Проблемы бизнеса – это мои проблемы. Я открыт к диалогу и готов взаимодействовать со всеми уровнями власти, контрольно-надзорными органами и предпринимательским сообществом. Наша общая задача – улучшение делового климата, повышение качества жизни северян и инвестиционной привлекательности региона, – отметил в своём выступлении бизнес-омбудсмен.

По словам Ивана Кулявцева, одно из основных и ключевых направлений деятельности уполномоченного – работа с жалобами. В докладе был представлен анализ поступивших обращений и информация о результатах их рассмотрения, а также мониторинг контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом количество жалоб от предпринимателей на органы местного самоуправления снизилось более чем в два раза.

Отметим, что аппарат уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей уже отмечал положительную динамику работы архангельского уполномоченного, а также дал высокую оценку эффективности его работы в 2016 году.

В заключение выступления уполномоченный поблагодарил депутатов за совместную работу и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

Пресс-служба уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей

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